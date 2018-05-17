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İHH'dan Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 19:13 | Son Güncelleme

İHH'dan Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

GAZZE (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze'deki ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıttı ve gıda yardımında bulundu.

İHH'nın Gazze ofisi medya sorumlusu Muhammed eş-Şurefa AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtaç ailelere 6 bin gıda kolisi dağıtıldığını, 650 kişiye de sıcak yemek verildiğini belirtti.

Şurefa, vakfın ramazan ayı boyunca Gazzelilerin sıkıntılarını hafifletmek ve imkanlar ölçüsünde onlara insani yardımda bulunmak için çalışacağını ifade etti.

Filistin İstatistik Kurumu verilerine göre, Gazze'deki 2017 yılı yoksulluk oranı yüzde 53'e ulaştı. Yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 250 bini aşkın Filistinlinin işsiz olduğu ifade ediliyor.

Bunun başlıca nedeni olarak 2006'dan bu yana devam eden İsrail ablukasının yol açtığı üretim krizi ve yerel sektördeki durgunluk gösteriliyor.

Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze gıda yardımı İHH

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