HABER

İHH'dan Gazze'ye insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 12:35 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze'de 8 bin 235 kişiye gıda paketi dağıttı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail ablukası altında olan Gazze'de, 8 bin 235 kişiye gıda yardımında bulundu.

İHH'dan yapılan açıklamada, Filistin'e yönelik yardım çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Filistin'in dört bir yanında ve özellikle 2006 yılından bu yana İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde, insani krizin devam ettiği vurgulanan açıklamada, yardım çalışmalarına hız verildiği kaydedildi.

İHH Gazze Temsilciği'nin, Gazze Şeridi'nde yaşayan 8 bin 235 kişiye bir ay yetecek gıda paketi dağıttığı bildirilen açıklamada, bu yardımların, Yaşar Dede Arslan Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın desteğiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

İHH aracılığıyla Filistinlilere yardımda bulunmak isteyenlerin, "FİLİSTİN" yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 lira ya da İHH'nın internet sitesi ile banka hesapları aracılığıyla bağışta bulunabileceği kaydedildi.

PARTNERÜnlü model sahile inince...Ünlü model sahile inince...
Restoranını kapattı, 10 yılda ‘üzüm ağası’ olduRestoranını kapattı, 10 yılda ‘üzüm ağası’ oldu
Sandalye ve masaları yenileyen liseliler, 2 milyon lira tasarruf sağladıSandalye ve masaları yenileyen liseliler, 2 milyon lira tasarruf sağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İHH

En Çok Okunan Haberler

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye içinde 790 civarında terörist var

Türkiye içinde 790 civarında terörist var

Yer: Beyoğlu! Genç kadını bu halde buldular

Yer: Beyoğlu! Genç kadını bu halde buldular

Rahip Brunson'la ilgili son dakika gelişmesi! Avukatı başvurdu

Rahip Brunson'la ilgili son dakika gelişmesi! Avukatı başvurdu

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin o planını açıkladı ve 'Allah rızası için yapmayın' dedi

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin o planını açıkladı ve 'Allah rızası için yapmayın' dedi

Van'da Urartuların ayak izine rastlandı! Korumaya alındı

Van'da Urartuların ayak izine rastlandı! Korumaya alındı

ABD'ye bir tepki de Flash TV'den! Canlı yayında Trump'ı oynattılar

ABD'ye bir tepki de Flash TV'den! Canlı yayında Trump'ı oynattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.