İHH'dan Gazze'ye insani yardım

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail ablukası altında olan Gazze'de, 8 bin 235 kişiye gıda yardımında bulundu.

İHH'dan yapılan açıklamada, Filistin'e yönelik yardım çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Filistin'in dört bir yanında ve özellikle 2006 yılından bu yana İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde, insani krizin devam ettiği vurgulanan açıklamada, yardım çalışmalarına hız verildiği kaydedildi.

İHH Gazze Temsilciği'nin, Gazze Şeridi'nde yaşayan 8 bin 235 kişiye bir ay yetecek gıda paketi dağıttığı bildirilen açıklamada, bu yardımların, Yaşar Dede Arslan Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın desteğiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

İHH aracılığıyla Filistinlilere yardımda bulunmak isteyenlerin, "FİLİSTİN" yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 lira ya da İHH'nın internet sitesi ile banka hesapları aracılığıyla bağışta bulunabileceği kaydedildi.

