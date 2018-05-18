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İHH'dan Güney Afrika, Etiyopya ve eSwatini Krallığı'na ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 14:58 | Son Güncelleme

İHH'dan Güney Afrika, Etiyopya ve eSwatini Krallığı'na ramazan yardımı

CAPE TOWN/ADDİS ABABA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Güney Afrika, Etiyopya ve eSwatini Krallığı'na ramazan ayı dolayısıyla yardımda bulundu.

AA muhabirine açıklama yapan İHH Güney Afrika Koordinatörü Mehmet Gündüz, yardımlar aracılığıyla Türkiye ile başka coğrafyalardaki Müslümanlar arasında köprü kurduklarını belirtti.

Gündüz "Güney Afrika’da bin, eSwatini Krallığı'nda da 500 aile olmak üzere bin 500 aileye Türk hayırseverlerin yardımlarını kumanya olarak ulaştırdık. Ayrıca ramazanın ilk gününde bin kişiye iftar verdik. Bu yardımlar vesilesiyle Türkiye ile Güney Afrika ve eSwatini Krallığı Müslümanları arasında bağ kurmayı amaçlıyoruz." dedi.

Güney Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları ilerleyen dönemde de çeşitlendirileceğini dile getiren Gündüz, "Halihazırda burada su kuyuları açıp, hanımlara dikiş kursu vererek onları zanaat sahibi yapıyoruz. İlerleyen dönemlerde katarakt hastalarını da tedavi ederek sağlık alanında da insanlara yardım edeceğiz." diye konuştu

- Etiyopya'da yüzlerce ailenin yüzü güldü

Öte yandan İHH, ramazan ayı ve Yetim Dayanışma Günleri kapsamında geldiği Etiyopya’da yetim ve ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü.

Ülkenin Batı Arsi ve Silte bölgelerinde gerçekleştirilen yardım çalışmalarında yetim ailelerine canlı hayvan ve öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği sağlayan ekip, 420 aileye de ramazan ayını rahat geçirebilmesi için kumanya ulaştırdı.

İHH Doğu Afrika Masası Koordinatörü İsmail Songür, yaptığı açıklamada, ekibin 130 yetim öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttığını ve 420 aileye her biri yaklaşık 40 kilogramlık kumanyalar verdiğini söyledi.

Yetim Dayanışma Günleri vesilesiyle ülkedeki yetim çocuklara ve ailelere özel programlar yaptıklarını belirten Songür, “Bölgede tarım arazisine sahip olan fakat işleyemeyen 16 yetim annesine gelir sağlamaları ve tarlalardaki üretimi arttırmaları için büyükbaş hayvan verdik.” diye konuştu.

Songür ayrıca ülkedeki yardım çalışmalarının ramazan ayında devam edeceğini hatırlattı. Ramazan 2018 çalışmalarına “Paylaşmanın Tam Vakti” sloganıyla başlayan İHH, bu yıl 95 ülkede faaliyet gösterecek. Yurt dışında ve yurt içinde toplam 300 bin kumanya dağıtacak Vakıf, 400 bin kişiye de iftar verecek.

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Güney Afrika insani yardım vakfı Svaziland

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