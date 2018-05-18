İHH'dan Güney Afrika, Etiyopya ve eSwatini Krallığı'na ramazan yardımı

CAPE TOWN/ADDİS ABABA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Güney Afrika, Etiyopya ve eSwatini Krallığı'na ramazan ayı dolayısıyla yardımda bulundu.

AA muhabirine açıklama yapan İHH Güney Afrika Koordinatörü Mehmet Gündüz, yardımlar aracılığıyla Türkiye ile başka coğrafyalardaki Müslümanlar arasında köprü kurduklarını belirtti.

Gündüz "Güney Afrika’da bin, eSwatini Krallığı'nda da 500 aile olmak üzere bin 500 aileye Türk hayırseverlerin yardımlarını kumanya olarak ulaştırdık. Ayrıca ramazanın ilk gününde bin kişiye iftar verdik. Bu yardımlar vesilesiyle Türkiye ile Güney Afrika ve eSwatini Krallığı Müslümanları arasında bağ kurmayı amaçlıyoruz." dedi.

Güney Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları ilerleyen dönemde de çeşitlendirileceğini dile getiren Gündüz, "Halihazırda burada su kuyuları açıp, hanımlara dikiş kursu vererek onları zanaat sahibi yapıyoruz. İlerleyen dönemlerde katarakt hastalarını da tedavi ederek sağlık alanında da insanlara yardım edeceğiz." diye konuştu