HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İHH'dan Halep sınırında toplu iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 23:52 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfınca, Suriye rejiminin kontrol ettiği Halep sınırında bulunan Anadan bölgesinde bin 500 sivile iftar verildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Halep sınırında bulunan Anadan bölgesinde bin 500 sivile iftar verildi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye içerisinde hava ve kara saldırısına uğrayan en kritik bölgelerdeki sivillere dahi ramazan yardımı ulaştırdıklarını belirtti.

Tosun, Halep’in sıfır noktasındaki Anadan bölgesinde de daha önce hava saldırısına uğramış ve yarısı enkaz haline gelmiş bir camide iftar verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Suriye’de birçok bölgeye halen havadan ve karadan saldırılar devam ediyor. Buna rağmen bu kritik bölgelerde de iftar organizasyonlarımızı yapıyoruz. Son olarak Halep’in sıfır noktasındaki Anadan bölgesinde bin 500 kişilik iftar yemeği verdik. İftarımız daha önce hava saldırısına maruz kalmış ve yarısı kullanılamaz hale gelen bir camide gerçekleşti."

Tosun, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın ramazan boyunca Suriye’nin çeşitli bölgelerinde her gün 50 bin kişiye iftar verdiğini bildirdi.

PARTNERHiçbir şey olmamış gibi!Hiçbir şey olmamış gibi!
Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındıÜnlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Van'da (2)Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Van'da (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halep İHH

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Fenerbahçe, Fernandao'nun Al Wehda takımına transfer olduğunu açıkladı!

Fenerbahçe, Fernandao'nun Al Wehda takımına transfer olduğunu açıkladı!

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı

Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı

AK Parti'li vekil tartıştığı CHP'li gencin boğazını sıktı, daha sonra özür diledi

AK Parti'li vekil tartıştığı CHP'li gencin boğazını sıktı, daha sonra özür diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Eskişehir'de sürpriz kıraathane ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Eskişehir'de sürpriz kıraathane ziyareti

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.