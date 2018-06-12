İHH'dan Halep sınırında toplu iftar

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Halep sınırında bulunan Anadan bölgesinde bin 500 sivile iftar verildi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye içerisinde hava ve kara saldırısına uğrayan en kritik bölgelerdeki sivillere dahi ramazan yardımı ulaştırdıklarını belirtti.

Tosun, Halep’in sıfır noktasındaki Anadan bölgesinde de daha önce hava saldırısına uğramış ve yarısı enkaz haline gelmiş bir camide iftar verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Suriye’de birçok bölgeye halen havadan ve karadan saldırılar devam ediyor. Buna rağmen bu kritik bölgelerde de iftar organizasyonlarımızı yapıyoruz. Son olarak Halep’in sıfır noktasındaki Anadan bölgesinde bin 500 kişilik iftar yemeği verdik. İftarımız daha önce hava saldırısına maruz kalmış ve yarısı kullanılamaz hale gelen bir camide gerçekleşti."

Tosun, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın ramazan boyunca Suriye’nin çeşitli bölgelerinde her gün 50 bin kişiye iftar verdiğini bildirdi.

