İHH'dan Halep sınırında toplu iftar

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Halep sınırında bulunan Anadan bölgesinde bin 500 sivile iftar verildi.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye içerisinde hava ve kara saldırısına uğrayan en kritik bölgelerdeki sivillere dahi ramazan yardımı ulaştırdıklarını belirtti.
Tosun, Halep’in sıfır noktasındaki Anadan bölgesinde de daha önce hava saldırısına uğramış ve yarısı enkaz haline gelmiş bir camide iftar verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Suriye’de birçok bölgeye halen havadan ve karadan saldırılar devam ediyor. Buna rağmen bu kritik bölgelerde de iftar organizasyonlarımızı yapıyoruz. Son olarak Halep’in sıfır noktasındaki Anadan bölgesinde bin 500 kişilik iftar yemeği verdik. İftarımız daha önce hava saldırısına maruz kalmış ve yarısı kullanılamaz hale gelen bir camide gerçekleşti."
Tosun, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın ramazan boyunca Suriye’nin çeşitli bölgelerinde her gün 50 bin kişiye iftar verdiğini bildirdi.
Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi
Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!
Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!
ABD, PKK'lı teröristlere isyan eden köyü bombaladı
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!
'Arkadaşız' demişti, ünlü şarkıcının evinde yakalandı
Trump'tan Kuzey Kore liderine araba şov
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum