İHH'dan Kosova'da fitre dağıtımı

PRİŞTİNE (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, Ramazan Bayramı vesilesiyle Kosova'nın başkenti Priştine ve civar bölgelerde 150'ye yakın aileye fitre dağıtımında bulundu.
İHH Vakfı görevlisi Riad Domazeti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan boyunca kumanya verdiklerini ifade ederek, şimdi ise bayram vesilesiyle savaş gazisi ve şehit eşlerine fitre dağıttıklarını söyledi.
İHH'nın dünya genelinde fitre ve zekat dağıtımı gerçekleştirdiğini anımsatan Domazeti, "Bu kapsamda Kosova'nın Priştine, Kosova Ovası ve Drenas bölgelerinde yaşayan 50'ye yakın şehit ve savaş malulü aileye fitre dağıtımı yaptık." dedi.
Domazeti, Kosova genelinde farklı bölgelerde de yardım gönderdiklerini belirterek, İHH'nın ramazan boyunca Kosova'daki ihtiyaç sahiplerine bin 200'den fazla gıda paketi desteğinde bulunduğunu sözlerine ekledi.
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