İHH'dan Libya'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Libya'da ihtiyaç sahiplerine yardım programı çerçevesinde 5 bin 600 aileye ramazan yardımı dağıttı.

İHH Libya Sorumlusu Taner Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH olarak Libya'da yürüttükleri insani yardım çalışmaları kapsamında ramazan ayı için toplam 5 bin 600 koli gıda yardımı yaptıklarını belirtti.

Yardımların ülkenin birçok bölgesine, özellikle iç çatışmada zarar gören sivillere ulaştırıldığını ifade eden Altun, ramazan ayının 15. gününe tekabül İslam Dünyası Yetim Günü münasebetiyle de Libyalı 200 yetime iftar programı düzenleyeceklerini söyledi.

Altun, ayrıca yardımların dağıtılmasına tanık olan bazı Libyalı tüccarların da bir kamyon gıda bağışında bulunduğunu aktardı.

