HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İHH'dan Libya'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 17:31 | Son Güncelleme

İHH, ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin 600 koli gıda yardımı yaptı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Libya'da ihtiyaç sahiplerine yardım programı çerçevesinde 5 bin 600 aileye ramazan yardımı dağıttı.

İHH Libya Sorumlusu Taner Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH olarak Libya'da yürüttükleri insani yardım çalışmaları kapsamında ramazan ayı için toplam 5 bin 600 koli gıda yardımı yaptıklarını belirtti.

Yardımların ülkenin birçok bölgesine, özellikle iç çatışmada zarar gören sivillere ulaştırıldığını ifade eden Altun, ramazan ayının 15. gününe tekabül İslam Dünyası Yetim Günü münasebetiyle de Libyalı 200 yetime iftar programı düzenleyeceklerini söyledi.

Altun, ayrıca yardımların dağıtılmasına tanık olan bazı Libyalı tüccarların da bir kamyon gıda bağışında bulunduğunu aktardı.

PARTNERSeren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini... Seren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini...
Turgutlu'da sağanak, su baskınlarına yol açtıTurgutlu'da sağanak, su baskınlarına yol açtı
Batman'da ofis basma skandalında yeni gelişme! Tehdit edilen kız o anları anlattı!Batman'da ofis basma skandalında yeni gelişme! Tehdit edilen kız o anları anlattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İHH Libya ramazan kolisi

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları 24 Mayıs: 2. devir ile ikramiye miktarı büyüdü!

Süper Loto sonuçları 24 Mayıs: 2. devir ile ikramiye miktarı büyüdü!

Batman'da ofis basma skandalında yeni gelişme! Tehdit edilen kız o anları anlattı!

Batman'da ofis basma skandalında yeni gelişme! Tehdit edilen kız o anları anlattı!

Mehmet Şimşek'ten 'fakir aile' sözüne 7 yıl sonra açıklama geldi

Mehmet Şimşek'ten 'fakir aile' sözüne 7 yıl sonra açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan Kuzey Kore açıklaması! 24 saat geçmeden çark etti!

ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan Kuzey Kore açıklaması! 24 saat geçmeden çark etti!

Ahmet Maranki Akit TV'deki sözleri nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağırıldı

Ahmet Maranki Akit TV'deki sözleri nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağırıldı

Polis Akademisine 25 bin 500 polis alınacak

Polis Akademisine 25 bin 500 polis alınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.