İHH'dan Libya'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

TRABLUS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Libya'da ihtiyaç sahiplerine yardım programı çerçevesinde 2 bin 900 aileye ramazan yardımı yaptı.
İHH İnsani Yardım Vakfı, "Paylaşmanın Tam Vakti" sloganıyla yürüttüğü insani yardım çalışmaları kapsamında Trablus, Tokra, Sebha ve Ubari'de 2 bin 900 aileye ramazan yardımı dağıttı.
İHH, geçen hafta da Libya'da ihtiyaç sahiplerine 5 bin 600 koli gıda yardımı yapmıştı.
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