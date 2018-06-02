İHH'dan Libya'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

TRABLUS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Libya'da ihtiyaç sahiplerine yardım programı çerçevesinde 2 bin 900 aileye ramazan yardımı yaptı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, "Paylaşmanın Tam Vakti" sloganıyla yürüttüğü insani yardım çalışmaları kapsamında Trablus, Tokra, Sebha ve Ubari'de 2 bin 900 aileye ramazan yardımı dağıttı.

İHH, geçen hafta da Libya'da ihtiyaç sahiplerine 5 bin 600 koli gıda yardımı yapmıştı.

