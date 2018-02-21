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İHH'dan Libya'daki sığınmacı ailelere gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 21:39 | Son Güncelleme

İHH'dan Libya'daki sığınmacı ailelere gıda yardımı

TRABLUS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Libya'nın başkenti Trablus'taki sığınmacı ailelere gıda yardımı dağıttı.

İHH Libya Sorumlusu Taner Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Bingazi'den Trablus'a göç eden bazı ailelere bugün 200 paket gıda yardımı ulaştırdıklarını söyledi.

Bu kapsamda toplam 620 paket yardım dağıtacaklarını belirten Altun, her kolide bir aileye 1 haftadan 10 güne kadar yetecek miktarda gıda maddeleri bulunduğunu ifade etti.

Altun, İHH'nın başta olağanüstü durumlar, bayramlar ve ramazan ayı olmak üzere göçmen kamplarında yıl boyunca yardım dağıtmaya devam edeceğini dile getirdi.

İHH'nın çalışmalarının gıda yardımıyla sınırlı olmadığına dikkati çeken Altun, bazı durumlarda sivil toplum kuruluşlarına organizasyon ve proje yönetimi için eğitim vermeye odaklandıklarını kaydetti.

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Libya Trablus gıda yardımı İHH Libya Sorumlusu Taner Altun

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