İHH'dan Macaristan'da ramazan yardımı ve iftar

BUDAPEŞTE (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Macaristan'da ihtiyaç sahibi yaklaşık 300 aileye ramazan kumanyası dağıttı, iftar verdi.

İHH'nın, başkent Budapeşte'de faaliyet gösteren Türk-Macar Kültür Merkezi ile organize ettiği programda, yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kumanya dağıtımına katılan İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın ramazan ayı dolayısıyla 95 ülkede ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Balkanlar'da Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek ve Macaristan'da gıda dağıtımı ve iftar çalışması yaptıklarını belirten Atalay, ''Ramazan ayı dolayısıyla bugün Budapeşte'de 300 aileye gıda paketi veriyoruz. Bu kişiler arasında Müslüman olmuş Macarların yanı sıra Suriyeli ve Afrikalı sığınmacılar da faydalanıyor. Akşam ayrıca iftar programımız da olacak.'' diye konuştu.

Türk-Macar Kültür Merkezi Başkanı Ahmet Barışçıl ise İHH ile uzun yıllardır ortak projelere imza attıklarını, bu kapsamda ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi, iftar programı düzenlenmesi, Kurban Bayramında muhtaçlara et dağıtılması ve çeşitli kitapların tercüme edilmesi gibi birçok alanda ortak faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

