İHH'dan Musullu ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

ERBİL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, Erbil'deki Dibege Sığınmacı Kampı'nda yaşam mücadelesi veren 500 aileye, iftar için sıcak yemek dağıttı.

İHH Irak yardım ekibi sorumlusu Muhammet Yusuf Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada ramazan ayı vesilesiyle Dibege Sığınmacı Kampı'nda yaşayan Musullu ailelere sıcak yemek dağıtımı yaptıklarını ifade etti.

Özcan, ramazan ayı boyunca Erbil, Musul, Süleymaniye ve Kerkük vilayetlerindeki yardım faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini dile getirdi.

Ramazan ayı sonuna kadar yaklaşık 3 bin 800 aileye kumanya yardımında bulunacaklarını aktaran Özcan, 7 bin 800 aileye de iftarda sıcak yemek dağıtımı gerçekleştireceklerini söyledi.

