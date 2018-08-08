İHH’dan Suriye'de aşırı sıcaklara vantilatör önlemi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab’da Gutalı 880 aileye vantilatör dağıtımı gerçekleştirdi.
İHH, terörden arındırılan Bab'da, evlerini terk etmek zorunda bırakılan ve zorunlu göçlerle bölgeye sığınan Gutalı 880 aileye vantilatör dağıttı.
İHH Suriye çalışmaları saha koordinatörlerinden Hasan Aksoy yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaz ayının gelmesiyle çadırlarda hayat iyice zorlaştı. Özellikle de çocuklar aşırı sıcaklardan dolayı hastalanıyor."dedi.
Çadırların içindeki sıcaklığın dışarıya göre daha fazla hissedildiğini belirten Aksoy, "Sıcaklığın siviller üzerindeki etkisini hafifletmek üzere vantilatör dağıtma projesi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
Aksoy, bölgedeki elektrik sorununu göz önüne alarak projeyi gerçekleştirdiklerini belirterek, vantilatörlerin, akü, güneş enerjisi ve jeneratörlerle uyumlu çalışmasına özen gösterdiklerini söyledi.
Bu tür projelerin devam edeceğini aktaran Aksoy, "Bir sonraki projemizde ailelere buzdolabı dağıtımı yapacağız. Yardımlarını bizlere ulaştıran hayırsever Türkiye halkından Allah razı olsun." diye konuştu.
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