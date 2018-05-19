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İHH'dan Suriye'de her gün 50 bin kişiye iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı, iç savaşın devam ettiği ülkede her gün 50 bin kişiye iftar veriyor - İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun: - "Mutfak ve mobil aş evlerimizde yapılan günlük 50 bin kişilik sıcak yemeği savaş mağduru ailelere dağıtıyoruz"

İDLİB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, iç savaşın devam ettiği Suriye'de her gün 50 bin kişiye iftar veriyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin İdlib, Hama, Halep ve Lazkiye illeri kırsallarında ve sığınmacı kamplarında yaşayan savaş mağduru 50 bin kişiye her gün iftar ulaştırdıklarını belirtti.

Ramazan ayı dolayısıyla yardım faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Tosun, "Suriye'nin çeşitli bölgelerinde toplu iftar organizasyonları düzenliyoruz. Bunun yanında mutfak ve mobil aş evlerimizde yapılan günlük 50 bin kişilik sıcak yemeği savaş mağduru ailelere dağıtıyoruz." diye konuştu.

Terör örgütlerinden kurtarılan Afrin ilçesinde de iftarlık dağıtımları olduğu bilgisini paylaşan Tosun, Afrin'in terör örgütlerinden temizlenmesinin hemen ardından bölgede yardım faaliyetlerine başladıklarını, ramazan ayı boyunca da iftarlık dağıtımlarının devam edeceğini dile getirdi.

İHH, Suriye'de savaş mağduru halka gıda, barınma, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda yardım faaliyetleri yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
iftar İHH Ramazan Suriye

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