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İHH'dan Suriyeli ailelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 12:48 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfınca Kilis'te yetim çocukları olan 600 Suriyeli aileye gıda yardımı yapıldı

KİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Kilis'te yetim çocukları olan 600 Suriyeli aileye gıda yardımında bulunuldu.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Yetim Birimi Sorumlusu Ahmet Kenan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde yaşayan ve yetim çocukları olan ihtiyaç sahibi 600 aile belirlendiğini söyledi.

Bu ailelere şeker, un, salça, zeytin ve sıvı yağ gibi malzemelerden oluşan temel gıda paketleri dağıtıldığını belirten Kenan, iç savaşın başladığı günden bu yana yetimlere yönelik yardım faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Ahmet Kenan, yaşanan olaylarda en fazla kadınlar ve çocukların zarar gördüğünü vurgulayarak, "Suriye'de yaşanan çatışmalar nedeniyle binlerce çocuğumuz yetim kaldı. Kilis'te yaşayan çocukları tespit ederek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ramazan ayının da yaklaşması dolayısıyla 600 gıda kolisi dağıtıyoruz. Bu kolilerin içindeki malzemeler 5 kişilik ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak. İHH olarak onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

Kenan, hayırseverlerin de desteğiyle ramazan ayında da yardım faaliyetlerinin süreceğini aktardı.

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