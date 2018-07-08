İHH'dan Suriye'ye 6 ayda 150 milyon ekmek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından ilk 6 ayda Suriye’de yaklaşık 150 milyon ekmek dağıtımı yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelerin ekmek ihtiyacını karşılamaya devam ettiklerini söyledi.

Kilis, Şanlıurfa ve Reyhanlı'daki lojistik merkezinde kurulan fırınlardan üretilen ekmeklerin Suriye'ye gönderildiğini belirten Tosun, ''Suriye içinde de kurduğumuz fırınlar var. Ülkenin damak tadına uygun üretilen ekmekler Suriye'nin kamp ve farklı noktalarda bulunan ailelere dağıtıldı.'' dedi.

Üretilen ekmeklerin özelikle uzun süre saklanabilme özelliğine sahip olduğunu aktaran Tosun, şöyle konuştu:

''Ekmekler hem damak tatlarına uygun hem de uzun süre muhafaza edilmesi nedeniyle bölgedeki insanların yüzünü güldürüyor. Reyhanlı'daki fırınlarımızda da 6 gün üretim devam ediyor ve burada günlük 170 bin ekmek kapasitesine ulaşıyoruz. En önemli günlük ihtiyaç olan ekmek ailelere zaman kaybetmeden gönderiliyor. Yılın ilk 6 ayında Suriye’de yaklaşık 150 milyon ekmeğin dağıtımını yaptık.''

Tosun, ekmek üretiminin aralıksız süreceğini kaydetti.

