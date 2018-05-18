İHH'dan Yemen'e yardım eli

HADRAMEVT (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinde yaklaşık bin 500 kişiye iftar verdiği ve 400 gıda paketi dağıttığı bildirildi.

El-Islah Yardım Derneği Uygulama Müdürü Munir Salih Abduhud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH'nın bölge halkının sıkıntılarını hafifletmek amacıyla yürüttüğü projeler kapsamında, Hadramevt ilinin merkezi Seyun kentinde ihtiyaç sahipleri ve sığınmacılara 400 gıda paketi dağıtıldığını söyledi.

İHH'nın ayrıca Hadramevet'e bağlı Tarim kentindeki Nevidra bölgesinde yaklaşık bin 500 kişiye iftar verdiğini kaydeden Abduhud, "Ülkemizdeki zor yaşam koşullarını hafifletmek için sürekli projeler yürüten İHH'ya teşekkür ederiz." dedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

