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İHH'den Afganistan'da ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 12:39 | Son Güncelleme

İHH'den Afganistan'da ramazan yardımı

KABİL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'daki Hedef Vakfı ile ortaklaşa 700 aileye ramazan kumanyası dağıttı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Yetim Birimi Başkanı Reşat Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada 700 aileye ramazan paketi dağıttıklarını belirtti.

Vakıf olarak Afganistan'da ramazanın sonuna kadar toplam 2 bin 325 kumanya dağıtacaklarını ifade eden Başer, dağıtımların başkent Kabil başta olmak üzere 9 vilayette yapılacağını anlattı.

Başer, ayrıca vakfın ramazan yardımları kapsamında Afganistan'da bin 200 kişiye iftar, 480 kişiye fitre ve bin yetime de bayramlık verileceğini vurguladı.

İHH'nin Afganistan'da 2 bin yetime aylık sponsor aile kapsamında düzenli destek sağladığını dile getiren Başer, yetim ailelerine de çeşitli yardımlarda bulunduklarının altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan İHH

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