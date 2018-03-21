İHH'den Afrin'e gıda yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'dan temizlenen Afrin kent merkezindeki bin 500 aliye gıda yardımı yapıldı.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, bölge halkına yönelik insani yardım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Vakfın Reyhalı'daki lojistik merkezinden temin edilen gıda, temiz içme suyu, ekmek ve taze meyvelerin Afrin'deki ailelere ulaştırıldığını aktaran Tosun, "Terör örgütünden temizlenen Afrin kent merkezindeki siviller zor şartlar altında yaşamaya devam ediyor. Üç gündür insani yardım paketleriyle bölge halkına yardım ulaştırıyoruz." dedi.
Tosun, Afrin kent merkezindeki sivillere yönelik insani yardımların aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.
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