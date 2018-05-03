HABER

İHH'den "Paylaşmanın tam vakti" kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 16:08 | Son Güncelleme

Kampanya kapsamında hazırlanan ramazan yardımlarını taşıyan tırlar, Türkiye geneline dağıtım yapmak üzere Kilis'ten uğurlandı

KİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, "Ramazan 2018" çalışmaları kapsamında hayırseverlerin desteğiyle temin edilen yardım malzemelerinin bulunduğu 55 tır, Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtım yapmak üzere Kilis'ten yola çıktı.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Danışmanı Yakup Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında toplanan yardımların, Güneydoğu, Doğu Anadolu, Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere Türkiye genelinde dağıtılacağını bildirdi.

Alaca, İHH olarak dünyanın neresinde olursa olsun din, dil, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin ihtiyaç sahibi insanların yanında olmanın gayretiyle çalıştıklarını belirtti.

Ramazan dolayısıyla çalışmalara daha da hız verdiklerini anlatan Alaca, kampanya kapsamında yurdun dört bir yanına gönderilmek üzere 75 bin gıda kolisi hazırladıklarını aktardı.

Alaca, şunları kaydetti:

"Hazırlanan kumanyalar ihtiyaç sahibi ailelerimizin bir nebze olsun yüzünü güldürecek, sofralarına misafir olacağız. Bu bağlamda hayırseverlerimizce gönderilen bağışları yerine ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Kolilerin içerisinde bir aileye bir ay boyunca yetebilecek kadar nohut, fasulye, pirinç, bulgur gibi kuru bakliyatlar ile zeytinyağı ve şeker gibi malzemeler var. Amacımız hayırsever halkımızla birlikte bu mübarek ayda tüm insanlara ulaşmak."

Alaca, iç savaşın başladığı ilk günden beri sınırın Suriye tarafındaki ihtiyaç sahiplerini de yalnız bırakmadıklarını anımsatarak, verilen desteğin ramazanda da devam edeceğini söyledi.

Alaca, kampanya kapsamında ramazan süresince bir milyon aileye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, hayırseverlerden yardımlarını esirgememelerini istedi.

İnce, doğum gününde düğmeye basıyorİnce, doğum gününde düğmeye basıyor
Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varAntalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Başbakan Yıldırım'ı duygulandıran anlarBaşbakan Yıldırım'ı duygulandıran anlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İHH Kilis ramazan 2018

En Çok Okunan Haberler

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

Canan Karatay ramazan ayı uyarısı: Tuzlu su için...

Canan Karatay ramazan ayı uyarısı: Tuzlu su için...

Seçmen sorgulama aracı açıldı! 2018 erken seçim için YSK'da seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen sorgulama aracı açıldı! 2018 erken seçim için YSK'da seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Merasim Sokak saldırısının faili Menafi Beyazıt Şırnak’ta öldürüldü!

Merasim Sokak saldırısının faili Menafi Beyazıt Şırnak’ta öldürüldü!

Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.