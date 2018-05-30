İHH'den Suriyeli sağlık personeline iftar

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye’nin İdlib kenti kırsalında bulunan hastanelerde görev yapan sağlık personeline iftar verildi.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.
Ramazanın gelmesiyle Suriye’deki ihtiyaç sahibi ve savaş mağduru ailelere yardımları artırdıklarını aktaran Tosun, ''Savaş şartlarında insanlara sağlık hizmeti veren doktor, hemşire ve hastane görevlilerine de ikramda bulunmak amacıyla farklı bölgelerde iftar organizasyonları yaptık. Çeşitli hastanelerde görev yapan 500 sağlık görevlisine iftar verdik.'' ifadesini kullandı.
Tosun, Suriye’de sağlık alanında İHH İnsani Yardım Vakfının çalışmalarının devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:
"Suriye, bir savaş bölgesi olduğu için sağlık alanında yapılan çalışmalar büyük önem taşıyor. Bu nedenle kalıcı ve dönemsel projelerimiz bulunuyor. Atme’de kurduğumuz sargı bezi fabrikamızla İdlib kırsalındaki hastanelerin ihtiyacını karşılıyoruz. İlaç desteğimizde bu hastanelere düzenli olarak devam ediyor. Geleceğe dönük projelerimiz de var. Çeşitli bölgelerde düzenlediğimiz iftar organizasyonlarında sağlık birimimizin de Suriyeli doktorlarla istişarede bulunma imkanı oldu."
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