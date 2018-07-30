İHH'den Suriyeli yetimlere gıda yardımı

İDLİB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez, Cerablus, Bab ve Marea ilçelerinde 7 bin 654 yetim ailesine gıda yardımı dağıttı.

İHH, Azez ilçesi ile Fırat Kalkanı harekatıyla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus, Bab ve Marea ilçelerinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında yerlerinden edinerek kamplara sığınan 7 bin 654 yetim ailesine, içinde bir ay yetecek kadar gıdanın olduğu kumanyalar verdi.

İHH Suriye Çalışmaları Kilis Basın Birimi sorumlularından Yakup Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH'nin Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana Suriyeli yetimlere sahip çıktığını söyledi.

Azez ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde tespit edilen yetim ailelerine düzenli yardım yapıldığını belirten Alaca, "Suriye'de yaşanan çatışmalarda annesini, babasını kaybeden on binlerce Suriyeli çocuk var. Biz bu çocukları tespit ederek ihtiyaçlarını karşılıyoruz." dedi.

Suriye’nin kuzeyinde çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden İHH yetkilisi, "Gıda yardımlarının dışında yetimler için Suriye’de birçok projeyi de hayata geçiriyoruz. Suriye’de savaşta yıkılan veya zarar gören okulları, yetimhaneleri onararak yetimlerin hizmetine sunuyoruz." şeklinde konuştu.

İHH, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'ye yardım faaliyetlerinde bulunuyor. Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'daki vakıf tesislerinden koordine edilen Suriye çalışmalarında, gıda, barınma, eğitim ve sağlık desteği sağlanıyor.

