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İHH'nın Gazze'deki merkezi İsrail'in saldırısında zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 22:32 | Son Güncelleme

İHH'nın Gazze'deki merkezi İsrail'in saldırısında zarar gördü

GAZZE (AA) - İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Gazze'deki merkezinin zarar gördüğü belirtildi.

AA muhabirine konuşan Gazze'deki İHH ofisinin halkla ilişkiler sorumlusu Mahmud eş-Şurafa, İsrail'in hava saldırısında İHH Gazze ofisinin birkaç metre ilerisinin hedef alındığını söyledi.

Şurafa, saldırının binada büyük maddi hasara yol açtığını belirterek, camların ve kapıların parçalandığını, dış cephede hasar oluştuğunu ve bazı cihazların zarar gördüğünü ifade etti.

Hava saldırısında çevrede bulunan Emir el-Nimra (15) ve Luey Kuheyl (16) adlı 2 çocuk şehit olurken, 14 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail, öğle saatlerinden bu yana Hamas ait binalar ile Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, sabahtan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 91 adet roket atıldığı iddia edilmişti.

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Gazze Gazze Şeridi hava saldırısı İHH israil

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