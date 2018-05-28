İHH’nın ramazan yardımları

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalındaki 284 aileye gıda kolisi dağıtıldı.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelere desteklerinin devam ettiğini söyledi.
Ramazan ayı boyunca Suriye içerisinde muhaliflerin kontrol ettiği bölgelerde yaşayan bir milyon insana yardım ulaştırmayı planladığını belirten Tosun, ''Bu kapsamda Lazkiye kenti kırsalında bulunan 284 aileye daha gıda kolisi dağıtımında bulunduk. Dağıtmış olduğumuz kolilerin içerisinde kuru bakliyat, çay, şeker, hurma, kahvaltılık malzemeler ve çeşitli gıda ürünleri bulunuyor.'' dedi.
Tosun, Lazkiye kırsalında her gün 250 kişiye de sıcak iftar yemeği ikram ettiklerini sözlerine ekledi.
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