İHH'nin ramazan yardımları

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, iç savaşın devam ettiği Suriye'de ramazan ayının 20 gününde 1 milyon Suriyeliye iftar için sıcak yemek ulaştırıldı.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, ramazan ayının bereketinin Suriye'deki ailelere ulaştırıldığını söyledi.
İdlib, Hama, Halep ve Lazkiye kırsalındaki köylerde ve çadır kentlerde yaşayan ailelere desteklerinin sürdüğünü anlatan Tosun, "Mutfak ve mobil aşevlerimizde pişirdiğimiz 50 bin kişilik sıcak yemeği her gün ailelere ulaştırıyoruz. Ramazan ayının geride bıraktığımız 20 gününde 1 milyon Suriyeliye iftar için yemek dağıttık." dedi.
Tosun, İHH'nin, Suriyeli savaş mağduru ailelere gıda paketi ve giyim desteği de sağladığını kaydetti.
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