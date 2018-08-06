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İHL öğrencileri İrlanda'da çalışmaya katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 17:04 | Son Güncelleme

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Kuzey İrlanda'da düzenlenen "Gençlerin Çatışma Çözümü Süreçlerine Katılımı" çalıştayına katıldı

İSTANBUL (AA) - Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (KAİHL) öğrencileri, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin desteklediği programlardan Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI) tarafından düzenlenen "Gençlerin Çatışma Çözümü Süreçlerine Katılımı" çalıştayına katıldı.

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Prof. Dr. Aşkın Asan, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda'da düzenlenen program kapsamında öğrencilerin çatışma sürecinin sebepleri hakkında incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

Öğrencilerin İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ve üst düzey bürokratlarla çalışma fırsatı yakaladığını aktaran Asan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Aralık 2015’te aldığı 2250 sayılı kararı kapsamında gençliğin barışın inşasında önemli rol oynayabileceği vurgulanmıştır. Bu kapsamda gençlerin dünyada yaşanan sorunları öğrenmeleri, barışı ve güvenliğini sağlamadaki katkıları için büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Çalıştaya katılan 11. Sınıf öğrencisi Esma Pak ise yetişkinler gibi çatışma çözümü konusunda çalıştaya katıldıklarını hatırlatarak, "İrlanda’da yaşanan çatışma sürecinden zarar gören tarafların bireyleriyle birebir görüşmelerde bulunduk ve soru sorma imkanı bulduk. Bu sayede konuyla ilgili daha somut ve gerçekçi bilgilere ulaştık. Bizim için çok anlamlı bir etkinlik oldu." açıklamasını yaptı.

Öğrencilerden Hilal Kuşçu da sorunların çözümünde gençler üzerine büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, çalıştay sayesinde çözümün bir parçası olma motivasyonlarının arttığını vurguladı.

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Aşkın Asan Çalıştay İrlanda Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi

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