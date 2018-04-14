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Ihlamur Teras törenle hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 17:23 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice İlçe Belediyesi tarafından 2014 yılında yapımına başlanan ve tamamlanan Ihlamur Seyir Terası düzenlenen törenle hizmete açıldı.Ihlamur Seyir Terası içinde restoran, kafeterya, mescit ve 29 bungalov evin bulunduğu projenin 9 ev dışında tamamlanarak hizmete açıldı.

Ihlamur Teras törenle hizmete açıldı

Karabük’ün Yenice İlçe Belediyesi tarafından 2014 yılında yapımına başlanan ve tamamlanan Ihlamur Seyir Terası düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Ihlamur Seyir Terası içinde restoran, kafeterya, mescit ve 29 bungalov evin bulunduğu projenin 9 ev dışında tamamlanarak hizmete açıldı. Düzenlenen açılış törene Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve çok sayıda davetli katıldı.
Programın açılışında konuşan Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, ıhlamur terası ve bungalov evlerinin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
Çaylı, “ Bu yer Orman İşletmesine ait bir yerdi ve buranın A tipi mesire yeri yapılması noktasında eski milletvekilimiz Osman Kahveci ve Orman Bakanlığının katkıları büyük oldu. 01 Aralık 2014 tarihinde kazmayı vurduğumuz, 70 bin metrekarelik büyük bir alan üzerine inşa ettiğimiz, içinde restoran, kafeterya, mescit ve 29 bungalov evin bulunduğu dev projemizi 9 evin dışında tamamladık. Tamamı belediyemiz iş gücü ile yapılan projemize yaklaşık 8 milyon lira gibi çok büyük bir para harcadık. Bu projede emeği olan bürokratından, işçimize herkese teşekkür ediyorum. Biz burayı seçim yatırımı olarak değil ilçe turizminin geleceği için yaptık. Halkımızın hayır duaları ile biz işlerimizi bu noktaya getirdik. Halkımız için her şeyi yapmaya gayret ettik ve bunu da başardık. Bu tesisi bazı dostlarımız görmeden tenkit etti ama burayı gördükten sonra tenkitlerinin değişeceğini düşünüyoruz” dedi.
Yenice’nin geleceği turizmde olduğunu da söyleyen Başkan Çaylı, “ Yenice’nin geleceği turizmle birlikte Şeker kanyonuna HES yapılamamasında. Oraya HES yapılırsa Yenice’nin turizmi bitiriliyor. Yenice karanlığa gömülüyor. Yenice şeker kanyonuna HES’i yaptırmayacak. Aslında çok söylemek istediğim şey var ve için dolu. Hiçbir şey söylemiyorum. Ben hiçbir şey söylemediğim zaman birilerine her şeyi söylemiş oluyorum” diye konuştu.
“ Turizmin gelişmesine fayda sağlayacak”
Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel ise, Yenice’nin 10 senelik bir turizm serüveni olduğunu ve 10 yıllık süre sonunda geldiği noktayı herkesin gördüğünü belirterek, “ Yenice’de çok önemli bir kaynaklarımız var ve buda ormanlarımız. Turizmde Yenice ormanları üzerinde gelişme gösteriyor. İlçemizin yüzde 87’si ormanlarla kaplı ve bu tesisin açılması ile turizm severler ilçemize daha fazla gelmeye başlayacak. Turizmimizin gelişmesine fayda sağlayan herkese bende teşekkür ediyorum. Bir yerde ilçede yapılan kamunun yaptığı herhangi bir çalışmanın netice vermesi için o yerinin halkının onu sahiplenmesi gerekiyor. İnşallah bu tesisle halkımızın turizme sarılırlarsa inşallah daha iyi bir netice alacağını düşünüyorum. Vatandaşlarımızın turizmden daha fazla gelir elde etmesi ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Yenicemiz bölgede ve ulusal anlamda turizmin önemli merkezlerinden biri haline gelecektir. Çalışmalarımızda bu yönde devam edecek” dedi.

Ihlamur Teras törenle hizmete açıldı

Ihlamur Teras törenle hizmete açıldı

Ihlamur Teras törenle hizmete açıldı

Ihlamur Teras törenle hizmete açıldı

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