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İhlas Koleji öğrencileri İKUMUN18’den ödülle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 09:19 | Son Güncelleme

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Aysu Ölmez ve Muhammed Yasin Edemen Kültür Üniversitesi tarafından düzenlenen “İKUMUN18” Model Birleşmiş Milletler Konferansı’nda “Outstanding Delegate” ödülünü aldılar.Danışman öğretmenleri Ayşe Ölmez eşliğinde delege olarak katıldıkları İKUMUN18’de başarılı bir performans gösteren Ölmez ve Edemen, kendileri için belirlenen ülkelerin birer delegesi olarak güvenlik konseyi, ekonomik ve sosyal konsey, silahsızlanma komisyonu gibi çeşitli komitelerden seçtikleri birimde görev aldılar.Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak canlandırıldığı konferanslarda İhlas Koleji öğrencileri delegesi oldukları ülkeyi temsil ederek dünya meseleleri hakkında fikirlerini ortaya koydular.“MUN Konferansları dünyanın pek çok otoritesi tarafından en itibarlı akademik aktivite olarak kabul edilmektedir.” diyen Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Hakkı Okur, diplomasi ve uluslararası ilişkiler kavramını yakından tecrübe eden öğrencilerinin gerçek dünya meselelerini İngilizce olarak tartıştıklarını söyledi.

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Aysu Ölmez ve Muhammed Yasin Edemen Kültür Üniversitesi tarafından düzenlenen “İKUMUN18” Model Birleşmiş Milletler Konferansı’nda “Outstanding Delegate” ödülünü aldılar.
Danışman öğretmenleri Ayşe Ölmez eşliğinde delege olarak katıldıkları İKUMUN18’de başarılı bir performans gösteren Ölmez ve Edemen, kendileri için belirlenen ülkelerin birer delegesi olarak güvenlik konseyi, ekonomik ve sosyal konsey, silahsızlanma komisyonu gibi çeşitli komitelerden seçtikleri birimde görev aldılar.
Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak canlandırıldığı konferanslarda İhlas Koleji öğrencileri delegesi oldukları ülkeyi temsil ederek dünya meseleleri hakkında fikirlerini ortaya koydular.
“MUN Konferansları dünyanın pek çok otoritesi tarafından en itibarlı akademik aktivite olarak kabul edilmektedir.” diyen Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Hakkı Okur, diplomasi ve uluslararası ilişkiler kavramını yakından tecrübe eden öğrencilerinin gerçek dünya meselelerini İngilizce olarak tartıştıklarını söyledi. Okur bu konferanslarda öğrencilerin anlaşmazlık olan konularda uzlaşmaya varma, çözüm önerileri sunma ve liderlik edebilme gibi kariyer hayatında çok değerli ve gerekli yetenekleri kazandıklarını da sözlerine ekledi.
“Öğrencilerimiz üst düzey konferanslarda yer alabilecek yabancı dil eğitimine sahip”
İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yaptığı açıklamada okullarındaki yabancı dil eğitimine vurgu yaptı. İhlas Koleji öğrencilerinin yabancı dildeki başarılarının ulusal ve uluslararası yarışmalarda ve aktivitelerde kendisini gösterdiğini ifade eden Yeltekin, “Bağımsız kuruluşlarca yapılan organizasyonlardaki öğrencilerimizin göstermiş oldukları performanslar yabancı dil öğretme konusundaki iddiamızı ortaya koyuyor. İKUMUN18’de İhlas Kolejini başarıyla temsil eden MUN kulübü öğrencilerimizi ve danışmanları Ayşe Ölmez hocamızı tebrik ederim” dedi.

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