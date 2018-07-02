"İHL'leri tercih eden hiçbir öğrenci pişman olmamıştır"

"Bu yıl yapılan LGS'de İmam Hatip Ortaokulu (İHO) öğrencilerimizin göstermiş olduğu yüksek başarı da bu gerçeği gözler önüne sermektedir. LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi olan Adana Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencimiz Azra Kargı, İHO'lar adına güzel bir başarı örneği göstermiştir. Azra Kargı kızımızı ve onun şahsında tüm İHO öğrencilerimizi ve tabiki LGS'de emek veren ortaokul öğrencilerimizin tamamını gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ediyorum."

Öksüz, İHO'ların göstermiş olduğu üstün başarının İHL'lerde de artarak devam edeceğine inandıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu manada tüm ortaokul mezunu öğrencilerimizi, hem dini hem de fenni ilimlerin bir arada yer aldığı bir müfredat içeriğine sahip olan İmam Hatip Liselerimize beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Yeni sistemde proje İHL'lerimiz puan sıralamasına göre, diğer İHL'lerimiz de adrese dayalı kayıt sistemine göre kayıt alacak. Tüm öğrenci ve velilerimize çağrımız, İmam Hatip Liselerini ilk tercihleri arasında değerlendirmeleridir. Bugüne kadar İHL'leri tercih eden hiçbir öğrencimiz pişman olmamıştır."

- "Milli Eğitim Bakanlığımız'dan imam hatipler adına beklentilerimiz büyüktür"

Günümüzde ana kaynaklardan beslenen sahih din eğitimini, mümkün olan en iyi düzeyde sunma işlevinin İHO ve İHL'lere düştüğünü vurgulayan Öksüz, "Bu manada yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığımızdan imam hatipler adına beklentilerimiz büyüktür. Fiziki ve maddi imkanların iyileştirilmesinin yanında, bundan daha önemli olan husus, öğretmen kalitemizin iyileştirilmesi, eğitim politikalarımızın ana felsefesinin geniş tabanlı bir istişare ile uzun yıllar değişmeyecek şekilde belirlenmesi ve nitelikli insan gücü yetiştirmek adına atılması gereken adımların bir an önce atılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

