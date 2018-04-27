İhmal 11 yaşındaki Melih'in canına mal oldu

İhsan YALÇIN - Ramazan EĞRİ - Harun UYANIK - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) İHMAL yine can aldı... Ümraniye'de Melih, ağabeyi ve arkadaşıyla kaldırımda dondurma yiyip sohbet ediyordu. Bu sırada 11 yaşındaki Melih'in başına çatı yenileme çatışması yapılan binadan kalas düştü. Kanlar içinde yere yığılan Melih Güngör, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. 6. sınıf öğrencisi Melih, ağabeyi Semih ve arkadaşlarıyla birlikte çatı yenileme çalışması yapılan iki katlı binanın yakınında kaldırım üzerinde dondurma yiyip sohbet ediyordu. Çatı yenileme çalışması yapılan binanın çevresinde güvenlik önlemi yoktu. Bir anda binadan Melih'in başına kalas düştü. Melih kanlar içinde yere yığıldı. Ağabey Furkan bir yandan kanayan bölgeye eliyle tampon yaptı; bir yandan da bağırarak yardım istedi.

Yardım çığlıklarını duyan baba Seyfi Güngör ile anne Serap Güngör, Melih'i kucaklayarak komşularının aracına bindirdi. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Melih burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.