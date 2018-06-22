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İhraç edilen öğretmenlerin açtığı kaçak kurs merkezine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 17:45 | Son Güncelleme

Denizli'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin açtığı kaçak kurs merkezine düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin açtığı kaçak kurs merkezine düzenlenen operasyonda 18'i öğrenci 21 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Merkezefendi ilçesinde FETÖ/PDY'den ihraç edilen öğretmenlerin kaçak olarak açıp işlettikleri belirlenen kurs merkezine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 öğretmen ile üniversite sınavlarına hazırlandıkları belirtilen 18 lise mezunu öğrenci gözaltına alındı. Merkez mühürlenirken öğrenciler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Üç öğretmenin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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