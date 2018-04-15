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"İhracatın 170 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 15:56 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Geçen yıl Türkiye'nin ihracatı 157 milyar doları aştı, 2018 yılı sonu itibarıyla ihracatın 170 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz"

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Geçen yıl Türkiye'nin ihracatı 157 milyar doları aştı, 2018 yılı sonu itibarıyla ihracatın 170 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Bingöl'de gazetecilerle bir kafede bir araya gelen Yılmaz, yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye ekonomisinin çok önemli bir performans gösterdiğini belirtti.

Geçen yıl Türkiye'nin büyüme oranı ile G20 içerisinde birinci sırada yer aldığını dile getiren Yılmaz, bu sayede 1 milyon 619 bin ek istihdam sağlandığını söyledi.

Türkiye'nin ihracatında bu yıl artış olacağına işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Dış dünyada da şuanda küresel kriz sonrası daha olumlu bir atmosfer var. Dünya büyümesi geçen yıl yüzde 3,7'ye ulaştı. Bu yıl için dünyada 3,9 gibi bir büyüme bekleniyor. Yine dünya ticaretinde artış var. Özellikle Avrupa Birliğinin yüzde 2-2,5 büyümeye başlaması bizim için olumlu bir haber. Bugünden 12 ay geriye doğru gittiğinizde 160 milyar doları aşmış durumundayız. Geçen yıl Türkiye'nin ihracatı 157 milyar doları aştı, 2018 yılı sonu itibarıyla ihracatın 170 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz."

Geçen yıl Türkiye'nin toplam yatırımının 900 milyar lirayı aştığını vurgulayan Yılmaz, "Milli gelirimiz geçen yıl 3,1 trilyon lirayı buldu. 2018'de yine bu yatırım sürecinin devam etmesini bekliyoruz. 2018'de 1 milyonu aşan bir istihdam, yüzde 5,5 büyüme hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Programa, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler katıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bingöl

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