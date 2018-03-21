HABER

İHSANOĞLU, ALİYEV'İN TAHSİS ETTİĞİ ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'DA

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 18:10 | Son Güncelleme

AZERBAYCAN'ın başkenti Bakü'de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tahsis ettiği özel uçakla İstanbul'a getirildi.

İSTANBUL, (DHA)- AZERBAYCAN'ın başkenti Bakü'de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tahsis ettiği özel uçakla İstanbul'a getirildi. İstanbul'daki özel bir hastanede kontrolden geçirildikten sonra evinde istirahate çekilen İslamoğlu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu (75), geçtiğimiz cuma günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi'nce düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu'nun 'Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu' temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlandı. Konuşmasını yarıda kesen İhsanoğlu, salondan ayrıldı. İlk müdahalesi oteldeki sağlık ekiplerince yapılan İhsanoğlu, Merkezi Klinik Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu'na operasyon yapıldı. Merkezi Klinik Hastanesi'nden yapılan açıklamada, göğüs ağrısı şikayetiyle getirilen İhsanoğlu'nun nabzının düşük olduğunun görüldüğünü, arka duvar damarının tamamına yakının tıkalı olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Arka damar genişletildi ve bir stent konuldu. Bilinci iyi, tansiyonu iyi, nabzı, stent konulduktan sonra rahatladı. Kendisini iyi hissediyor. 36 saat yoğun bakımda kalacak" denildi.

İhsanoğlu, buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından, kontrollerinin İstanbul'da sürmesini istedi. İhsanoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tahsis ettiği özel uçakla İstanbul'a getirildi. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım'ın da İhsanoğlu'na ulaşarak, kendilerinin de özel uçak tahsisi dahil, her türlü desteği verebileceklerini söylediği öğrenildi.

İstanbul 'daki özel bir hastanede kontrolleri yapılan İhsanoğlu, ardından taburcu edildi.

ERDOĞAN VE YILDIRIM'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

İstanbul'daki evinde istirahat eden İhsanoğlu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu’nu telefonla aradı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece görüştüğü İhsanoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakan Binali Yıldırım da Azerbaycan'da kalp krizi geçiren MHP İstanbul Milletvekili İhsanoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüntü Dökümü:
----------
-İhsanoğlu'nun arşiv görüntüsü

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

Genelkurmay Başkanı Akar sıfır noktasında

Genelkurmay Başkanı Akar sıfır noktasında

HSK Başkanı'ndan 'torpil' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

HSK Başkanı'ndan 'torpil' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

'Zülfikar'lı vedası çok konuşuldu! Eski Vali Necati Şentürk'ten ilk açıklama

'Zülfikar'lı vedası çok konuşuldu! Eski Vali Necati Şentürk'ten ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.