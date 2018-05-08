İhtisas tercihinde cildiye ilk sırada

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2017-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ilkbahar dönemini ele alan değerlendirme raporu yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde, sınavlara yönelik bu yılın beşinci değerlendirme raporu yayımlandı. Rapor, 2017-TUS ilkbahar dönemini ele alıyor.

Rapora göre, 2017-TUS ilkbahar döneminin, sabah oturumunda 11 bin 768, öğleden sonrakinde ise 11 bin 773 adayın sınavı geçerli sayıldı. Sınava en fazla katılım, bin 367 aday ile İstanbul Üniversitesinden oldu. Ege Üniversitesinden 478, Hacettepe Üniversitesinden 439, Ankara Üniversitesinden 429 ve Gazi Üniversitesinden 421 aday sınava girdi.

Sınava giren adayların yaklaşık yüzde 90'ının uzmanlık öğrencisi olmadığı, yüzde 6'sının uzmanlık eğitimine devam ettiği, yüzde 2,5'inin bir uzmanlık alanına yerleştiği halde eğitimine başlamamış olduğu, yüzde 1'inin uzmanlık eğitimine devam etmekteyken istifa ettiği ve yüzde 0,5'inin de uzmanlık eğitimini tamamlamış adaylardan oluştuğu görüldü.

Sınava giren adayların 3 bin 196'sı tercih ettikleri bir uzmanlık alanına yerleştirilirken, bu adayların yaklaşık yüzde 26'sı Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerine, yüzde 74'ü ise üniversitelerin tıp fakültelerine yerleştirildi.