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İhtiyaç sahibi çocuklar bayramlık sevinci yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 15:13 | Son Güncelleme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde aralarında Suriyelilerin de olduğu 350 çocuğa Ramazan Bayramı öncesi giyim yardımında bulunuldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki İyilik-Der Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince aralarında Suriyelilerin de olduğu 350 çocuğa Ramazan Bayramı dolayısıyla giyim yardımında bulunuldu.

Derneğin Genel Sekteri Mustafa Çaylı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların mutluluğu için çabaladıklarını söyledi.

Çaylı, Ramazan Bayramı'nda Türkiye genelindeki 71 noktada 50 bin çocuğu giydirmeyi hedeflediklerini, aralarında yetimlerin de olduğu çocukların bayrama sevinçle girmeleri için kolları sıvadıklarını aktardı.

Çaylı, aralarında Suriyelilerin de olduğu 350 çocuğa Ramazan Bayramı dolayısıyla giyim yardımı yaptıklarını ifade ederek, "Ailelerimize verdiğimiz kartlarla kendileri belirlediğimiz mağazalara gelerek çocukların zevklerine göre bayramlıklarını alıyorlar.'' diye konuştu.

Ramazanda ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına da katkıda bulunduklarını hatırlatan Çaylı, toplam 150 bin gıda kolisi de dağıttıklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
bayramlık hatay

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