İhtiyaç sahibi çocuklar bayramlıklarına kavuştu

İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi maddi durumu yetersiz ve yetim çocukların yüzlerini güldürdü. Hediye çekleriyle istedikleri kıyafetleri alan çocukların mutluluğu gözlerinde okundu. Kağıthane’de maddi durumu olmayan ve yetim çocuklara verilen hediye çekleriyle yüzler güldü. Birbirinden farklı ürün seçeneklerinin arasından beğendikleri kıyafetleri alan çocukların yüzleri güldü. Aileleriyle beraber mağazada alışveriş yapan çocukların yanında bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da çocukların bu sevincine ortak oldu. "OYUNCAK ARABA ALDIM, ÇOK MUTLUYUM” Hediyelerini çok beğendiğini söyleyen Muhammed Lale, "Benim için çok güzel burası. Kumandalı araba, oyuncaklar her şey çok güzel. Ben de oyuncak araba, tişört, pantolon aldım. Çok mutluyum” dedi. “VESİLE OLAN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN” Çocuklarına alışveriş yapmaya gelen Sayime Didim, "Kızımla iki oğlum için alışveriş yaptım. Gömlek, ayakkabı, tişört aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Vesile olan herkesten Allah razı olsun” diye konuştu. “ÇOCUĞUMUZU MUTLU ETTİLER” Kanserden dolayı damadını kaybeden Fatma Tokur, "Kızımın çocuğu. Küçüklüğünden beri ben büyütüyorum. Babasını kaybettik. Çocuğumuzu mutlu ettiler. Çok teşekkür ederiz” dedi.
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