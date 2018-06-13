İhtiyaç sahipleri iftar sofrasında buluştu

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından ramazan boyunca 4 binden fazla kişiye iftar verildi.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği tarafından hazırlanıp İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında açılan Şeyh Şaban-ı Veli Yetim Destekleme Merkezi'nde her akşam ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek sunuldu.

Kastamonu İHH Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün kentteki farklı milletlerden öksüz ve yetim çocuklar ile dullardan oluşan 100-150 kişiyi aynı sofrada bir araya getirdiklerini söyledi.

Ramazan ayında ihtiyaç sahipleriyle bir arada olmak istediklerini belirten Dağdelenoğlu, "Bu mübarek ay boyunca Kastamonu'da yaşayan her milletten kardeşimizle birlikte aynı sofrada iftar yapıyoruz. 4 binden fazla kişiyle iftar sofrasında bir araya geldik. Birlik beraberliğimizi bu şekilde pekiştiriyoruz." dedi.

İhtiyaç sahiplerine el uzatabildikleri için mutlu olduklarını dile getiren Dağdelenoğlu, "Bizim soframızda israf olmuyor. Olan yemeklerle hep birlikte iftar yapıyoruz. Artanları da israf etmeden ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Onlar da bu yemeklerle sahur yapıyor." diye konuştu.

Dernek olarak ramazan boyunca çeşitli çalışmalarda bulunduklarını anlatan Dağdelenoğlu, "Bunun dışında yardıma muhtaç ailelere yardım kolisi bıraktık. Gençlerimize çeşitli hediyeler aldık, bayramlıklar giydirdik. 50 bin liranın üzerinde fitre ve zekat dağıttık." ifadelerini kullandı.

Dağdelenoğlu, organizasyonda görev alan herkesin gönüllülük esasına göre çalıştığını sözlerine ekledi.

