HABER

İhtiyaç sahipleri ve sokak hayvanları için "perde" diyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta üç yıl önce "perde" diyerek oyunlarını sahnelemeye başlayan amatör tiyatro topluluğu "Z Sahne" seyircilerden bilet yerine ihtiyaç sahipleri için eşya ya da sokak hayvanları için kuru mama getirmelerini istiyor - Ekibin kurucu üyelerinden Kibaroğlu: - "Hem sevdiğimiz tiyatroyu yapmaya çalışıp hem de ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyoruz. Sesimizi duyurdukça tepkiler daha olumlu yönde oluyor"

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta farklı meslek gruplarından 5 kişinin kurduğu ve tüm giderlerini kendilerinin karşıladığı amatör tiyatro topluluğu "Z Sahne", oyunlarını ücretsiz sahnelerken başlattıkları kampanyalarla ihtiyaç sahipleri ve sokak hayvanlarının yanında oluyor.

Tiyatroya gönül veren öğretmen Abdullah Özdemir ile Nuhbay Korkmaz, öğretim görevlisi Hasan Anıl Sepetçi, memur Hülya Tekin ve turizmci Melih Kibaroğlu, üç yıl önce amatör tiyatro topluluğu "Z Sahne"yi kurdu.

Kentin repertuvar tiyatrosu olmasının yanı sıra yurt içi ve dışındaki festivallere katılmayı hedefleyen ve bünyesine öğrencileri de katan topluluk, şimdiye kadar "Gece Boyunca", "Bir Garip Orhan Veli" ile "Gece O Kadar Kirliydi ki İkisi de Kayboldular" adlı oyunları tiyatroseverler ile buluşturdu.

Oyunlar için gerekli kostüm, dekor, afiş, ulaşım gibi tüm giderleri imkanlarıyla karşılayan ve oyunlarını ücretsiz sahneleyen ekip, seyircilerden oyuna gelirken kullanmadıkları iyi durumdaki eşyalarını veya sokakta ya da barınaklarda yaşayan kedi ve köpekler için kuru mama getirmelerini rica ediyor.

"İhtiyaç Sahiplerini Unutmuyoruz" sloganıyla başlattıkları kampanya sayesinde Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Pediatri Bölümünde yatan çocuklar için oyuncak, sokak hayvanları için kuru mama ve ihtiyaç sahipleri için bere, kazak, tişört, pantolon, ayakkabı, defter gibi eşyaların toplanmasını sağlayan topluluk, bunları Zonguldak Belediyesi aracılığıyla ya da kendi imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak onların yüzlerinin gülmesini sağlıyor.

- "Oyunlarımızda ihtiyaç sahiplerini unutmuyoruz"

Ekibin kurucu üyelerinden Melih Kibaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce kurdukları tiyatro topluluğuyla oyunları ücretsiz oynadıklarını söyledi.

Gelen seyircilerden "İhtiyaç sahiplerini unutmuyoruz." deyişiyle yardımlar beklediklerini belirten Kibaroğlu, şöyle devam etti:

"Rulet adlı oyunumuzda seyircilerimizden sokaktaki hayvanlar için kuru mama istiyoruz. İlk oyunumuzda ihtiyaç sahipleri için ikinci el kullanmadıkları eşyaları istedik. Sonra onları aldık, belediyeye götürdük ve belediye yardımıyla ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Genelde işleyişimiz böyle. Zonguldak'ta genelde amatör tiyatrolar yılda bir kere oyun çıkarırlar. Belki ikinci dönem yani 27 Mart haftasında bir daha çıkartırlar. Bunun haricinde de pek bir etkinlik olmaz. Bizim amacımız daha çok oyun oynamak ama o da mümkün olmuyor."

Kibaroğlu, kentte sahne sıkıntısı çektiklerini, belediye kültür merkezi bulunduğunu ancak orada da sahnenin fiziki alanının uygun olmadığını dile getirdi.

Herkesin özverili şekilde ekibe bir şeyler katmak için çalıştığını aktaran Kibaroğlu, "Hem sevdiğimiz tiyatroyu yapmaya çalışıp hem de ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyoruz. Sesimizi duyurdukça tepkiler daha olumlu yönde oluyor. 'Bunu da yapın, biz de şuna katılalım, ileride şunu da yapabilir miyiz?' şeklinde dönüşler oluyor, umarım daha da çok olur." diye konuştu.

- "Ekip büyük bir iş yapıyor"

Ekibin kurucu üyelerinden Abdullah Özdemir de mevcut şartlarda bir oyunu sahneye koymanın çok zor olduğuna dikkati çekerek, "Oyunu finanse etmek zor. Bir şekilde cebimizdeki parayı bitiriyoruz ve insanlar ücretsiz çalışıyorlar. Bence ekip büyük bir iş yapıyor. Birçok insan bize yardım ediyor." dedi.

Son olarak Kosta Kortidis'in "Rulet" adlı oyununu sahneye koyduklarını ve oyunu bir kez daha oynamak istediklerini anlatan Özdemir, şartların elvermediğini belirtti.

Sorunlarına değinen Özdemir, "Mesela İstanbul'da bir oyun 50 kere oynuyor. Biz burada bu sene bir kere oynayacağız. Seneye ekibimizden Nurullah arkadaşımız mezun olup gidecek ama onu tekrar çağırıp ekstra masrafla buraya getirteceğiz. Tekrar bir hafta ağırlayacağız, çalışıp eylül veya ekimde bir kez daha oynayacağız. Sıkıntılarımız bunlar." ifadelerini kullandı.

Özdemir, dekorda kullanılan malzemelerin yanı sıra kostümleri eldeki imkanlar çerçevesinde en iyi şekilde kullanmaya çalıştıklarını belirterek, sponsor desteği buldukları takdirde daha iyi imkanlarda oyunlarını sergileme şansı yakalayacaklarını sözlerine ekledi.

Saadet Partili başkana su vermediler! Saadet Partili başkana su vermediler!
Gül, Erdoğan'ı katılacağı düğüne gitmeyecek!Gül, Erdoğan'ı katılacağı düğüne gitmeyecek!
Genç kızları taciz edince bakın ne dediGenç kızları taciz edince bakın ne dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
amatör tiyatro eşyalar ihtiyaç sahipleri kuru mama Z Sahne Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahkeme bu itirafla yankılandı: Fethullah Gülen üzerindeki atleti çıkarıp hediye olarak bana gönderdi!

Mahkeme bu itirafla yankılandı: Fethullah Gülen üzerindeki atleti çıkarıp hediye olarak bana gönderdi!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katılacağı düğüne gitmeyecek!

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dış cephe kaplamaları sökülüyor

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dış cephe kaplamaları sökülüyor

Kriz SMSC platformu nedir? Turkcell'den gelen kriz mesajı herkesi meraklandırdı!

Kriz SMSC platformu nedir? Turkcell'den gelen kriz mesajı herkesi meraklandırdı!

Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.