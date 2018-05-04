GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta farklı meslek gruplarından 5 kişinin kurduğu ve tüm giderlerini kendilerinin karşıladığı amatör tiyatro topluluğu "Z Sahne", oyunlarını ücretsiz sahnelerken başlattıkları kampanyalarla ihtiyaç sahipleri ve sokak hayvanlarının yanında oluyor. Tiyatroya gönül veren öğretmen Abdullah Özdemir ile Nuhbay Korkmaz, öğretim görevlisi Hasan Anıl Sepetçi, memur Hülya Tekin ve turizmci Melih Kibaroğlu, üç yıl önce amatör tiyatro topluluğu "Z Sahne"yi kurdu. Kentin repertuvar tiyatrosu olmasının yanı sıra yurt içi ve dışındaki festivallere katılmayı hedefleyen ve bünyesine öğrencileri de katan topluluk, şimdiye kadar "Gece Boyunca", "Bir Garip Orhan Veli" ile "Gece O Kadar Kirliydi ki İkisi de Kayboldular" adlı oyunları tiyatroseverler ile buluşturdu. Oyunlar için gerekli kostüm, dekor, afiş, ulaşım gibi tüm giderleri imkanlarıyla karşılayan ve oyunlarını ücretsiz sahneleyen ekip, seyircilerden oyuna gelirken kullanmadıkları iyi durumdaki eşyalarını veya sokakta ya da barınaklarda yaşayan kedi ve köpekler için kuru mama getirmelerini rica ediyor.

"İhtiyaç Sahiplerini Unutmuyoruz" sloganıyla başlattıkları kampanya sayesinde Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Pediatri Bölümünde yatan çocuklar için oyuncak, sokak hayvanları için kuru mama ve ihtiyaç sahipleri için bere, kazak, tişört, pantolon, ayakkabı, defter gibi eşyaların toplanmasını sağlayan topluluk, bunları Zonguldak Belediyesi aracılığıyla ya da kendi imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak onların yüzlerinin gülmesini sağlıyor. - "Oyunlarımızda ihtiyaç sahiplerini unutmuyoruz" Ekibin kurucu üyelerinden Melih Kibaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce kurdukları tiyatro topluluğuyla oyunları ücretsiz oynadıklarını söyledi. Gelen seyircilerden "İhtiyaç sahiplerini unutmuyoruz." deyişiyle yardımlar beklediklerini belirten Kibaroğlu, şöyle devam etti: "Rulet adlı oyunumuzda seyircilerimizden sokaktaki hayvanlar için kuru mama istiyoruz. İlk oyunumuzda ihtiyaç sahipleri için ikinci el kullanmadıkları eşyaları istedik. Sonra onları aldık, belediyeye götürdük ve belediye yardımıyla ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Genelde işleyişimiz böyle. Zonguldak'ta genelde amatör tiyatrolar yılda bir kere oyun çıkarırlar. Belki ikinci dönem yani 27 Mart haftasında bir daha çıkartırlar. Bunun haricinde de pek bir etkinlik olmaz. Bizim amacımız daha çok oyun oynamak ama o da mümkün olmuyor."

Kibaroğlu, kentte sahne sıkıntısı çektiklerini, belediye kültür merkezi bulunduğunu ancak orada da sahnenin fiziki alanının uygun olmadığını dile getirdi. Herkesin özverili şekilde ekibe bir şeyler katmak için çalıştığını aktaran Kibaroğlu, "Hem sevdiğimiz tiyatroyu yapmaya çalışıp hem de ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyoruz. Sesimizi duyurdukça tepkiler daha olumlu yönde oluyor. 'Bunu da yapın, biz de şuna katılalım, ileride şunu da yapabilir miyiz?' şeklinde dönüşler oluyor, umarım daha da çok olur." diye konuştu. - "Ekip büyük bir iş yapıyor" Ekibin kurucu üyelerinden Abdullah Özdemir de mevcut şartlarda bir oyunu sahneye koymanın çok zor olduğuna dikkati çekerek, "Oyunu finanse etmek zor. Bir şekilde cebimizdeki parayı bitiriyoruz ve insanlar ücretsiz çalışıyorlar. Bence ekip büyük bir iş yapıyor. Birçok insan bize yardım ediyor." dedi. Son olarak Kosta Kortidis'in "Rulet" adlı oyununu sahneye koyduklarını ve oyunu bir kez daha oynamak istediklerini anlatan Özdemir, şartların elvermediğini belirtti.