İhtiyaç sahiplerine organik meyve yardımı

Şanlıurfa'da yaklaşık 200 dönümlük arazide yetiştirilen aralarında üzüm, incir, nar ve zeytinin de bulunduğu 15 çeşit organik meyve, ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına ulaştırılıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliğinin, kentin kurtuluş mücadelesinde şehit olan "Nusret Bey" anısına oluşturduğu ve daha sonra Büyükşehir Belediyesine devredilen yaklaşık 200 dönüm arazi üzerine kurulu bahçede, üzüm, elma, nar, kayısı ve zeytin gibi birçok organik meyve çeşidi ziraat mühendislerinin kontrolünde üretiliyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Şehit Nusret Fidanlığı Bahçesi'nde yetiştirilen meyveler, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ekipleri tarafından toplanarak hediye paketlerine konuluyor. Paketlenen taze meyveler, önceden tespit edilen dar gelirli ailelerin adreslerine teslim ediliyor. Ekipler, her hasat döneminde farklı bir meyveyi ailelere ulaştırıyor.
Meyve dağıtımı esnasında ailelerin diğer ihtiyaçları da tespit edilerek, diğer yardımların planlanması yapılıyor.
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