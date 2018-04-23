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İhtiyaç sahiplerinin imdadına yetişen kart: “Dost eli”

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 10:10 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi tarafından açılan sosyal markette, para yerine ihtiyaç sahiplerine verilen ‘Dost eli’ kartı geçiyor.Kocasinan Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan sosyal market, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

İhtiyaç sahiplerinin imdadına yetişen kart: “Dost eli”

Kocasinan Belediyesi tarafından açılan sosyal markette, para yerine ihtiyaç sahiplerine verilen ‘Dost eli’ kartı geçiyor.
Kocasinan Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan sosyal market, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kocasinan Belediyesi tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere verilen Dost Eli kartıyla para ödenmeden alışveriş yapılan sosyal market, giyim mağazalarını aratmıyor.
Sosyal market hakkında bilgiler veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbaydar, bu markette paranın geçmediğini söyleyerek, “Burada alışveriş yapabilmek için paranızın değil bir kartınızın olması gerekiyor. Kocasinan Belediyesi Kültür Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde ki arkadaşlarımızın tespit etmiş olduğu ailelere verilen bu kart ile ailelerimiz buraya gelerek alışverişlerini yapıyorlar. Burada yeni tekstil ürünleri var. Burası, ihtiyaç sahibi ailelerin gelerek, çocukları için istedikleri ürünü bedenine uygun gördükleri ne ise onu alabildikleri bir yer. Ailelerimiz buraya geldikleri zaman hiçbir şekilde farklı renk beden demeksizin kendi beğenilerine göre ailelerin ihtiyaçlarına göre alışveriş yapıyorlar ve alışverişlerini yaptıktan sonra Dost Eli kartıyla ödemesini yapabiliyor” dedi.
Sosyal marketin bir mağaza gibi çalıştığını kaydeden Çolakbayrakdar, “Sosyal markette zaman zaman kampanyalar yapılıyor, zaman zamanda ürünlerin fiyatlarında indirim yapılıyor. Bazı ürünlerde fiyatlar indirilmiş, bazı ürünlerde ise kampanyalar yapılmış. Burası, bir alışveriş merkezinde ki mağaza çalışma mantığı ne ise o şekilde çalışan bir yer. Şuan 6 binin üzerinde hemşerimize ulaşmış vaziyetteyiz. Biz burada veren el ile alan el arasında ki hassasiyetinin hiçbir şekilde veren elin alan eli görmediği, alan elinde buraya geldiği zaman mağaza konforu içerisinde alışveriş yapmış olduğu bir mekanı hemşerilerimizin hizmetine sunduk” diye konuştu.

İhtiyaç sahiplerinin imdadına yetişen kart: “Dost eli”

İhtiyaç sahiplerinin imdadına yetişen kart: “Dost eli”

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