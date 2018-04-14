BALIKESİR (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Ortak akıl, sadece hukukun üstün olduğu demokrasilerde sağlanabilir. Türkiye'nin on binlerce namuslu, çalışkan, fedakar avukatı vardır. On binlerce bu nitelikte hakim ve savcısı vardır. İhtiyacımız olan düzgün ve güvenilir bir sistemi kurmaktır." dedi.

"TBB Ege-Marmara Genişletilmiş Bölge Baro Başkanları Toplantısı"na katılmak için Balıkesir'in Edremit ilçesine gelen Feyzioğlu, toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, avukatlar için hukukun üstünlüğünün, demokrasi, hava ve su gibi olmazsa olmaz bir unsur olduğunu söyledi.

Demokrasinin eksiksiz işlemesi, hukukun üstünlüğünün eksiksiz tesis edilmesinin, avukatlığın temeli olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, "Biz bugünü eleştirdiğimizde sanmayın ki dünü övüyoruz. Dünden en büyük şikayeti olan ve dünün Gülen cemaati tarafından işgal edilmiş yargısına karşı en büyük mücadeleyi veren bizleriz." diye konuştu.

Feyzioğlu, sıkıntılardan ortak akılla çıkılabileceğini dile getirerek, "Ortak akıl, sadece hukukun üstün olduğu demokrasilerde sağlanabilir. Türkiye'nin on binlerce namuslu, çalışkan, fedakar avukatı vardır. On binlerce bu nitelikte hakim ve savcısı vardır. İhtiyacımız olan düzgün ve güvenilir bir sistemi kurmaktır." ifadelerini kullandı.