İhvan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

KAHİRE (AA) - Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı.

Teşkilatın Rehberlik Konseyi Başkanı Yardımcısı İbrahim Munir, Facebook hesabından yayımladığı mesajda, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Munir, mesajında, AK Parti liderliğindeki Cumhur İttifakı'nı da seçimlerde göstermiş olduğu başarıdan dolayı kutladığını belirtti.

İbrahim Munir, mesajında, "Sayın Erdoğan, yönetiminizde Türkiye'nin daha fazla kalkınması ve ilerlemesi için dua ediyoruz. Allah sizi, İslam dünyasını ve bütün insanlığı korusun." ifadelerine yer verdi.

