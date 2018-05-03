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İhvan'ın eski liderinden Mursi'ye "feragat" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 03:45 | Son Güncelleme

Eski İhvan Teşkilatı Uluslararası İlişkiler Komiseri Neda: - "İhvan'ın, Mursi'den (cumhurbaşkanlığı hakkından) feragat etmesini istemesi gerekiyor. Eğer feragat ederse yeni bir meşruiyet süreci başlayacaktır; o da özgür seçimlerdir"

KAHİRE (AA) - Mısır'da Müslüman Kardeşler (İhvan) Teşkilatının eski Uluslararası İlişkiler Komiseri Yusuf Neda, ülkede rejimle teşkilat arasındaki krizin sona ermesi için askeri darbeyle görevinden alınan Muhammed Mursi'nin "meşruiyet hakkından" vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı İbrahim Munir'in geçen pazar günü, rejimle şartlı müzakereye hazır oldukları yönündeki açıklamalarının ardından Neda'dan da diyalog mesajı geldi.

Katar merkezli Al Jazeera Mubasher televizyonuna konuşan Neda, "İhvan'ın, Mursi'den (cumhurbaşkanlığı hakkından) feragat etmesini istemesi gerekiyor. Eğer feragat ederse yeni bir meşruiyet süreci başlayacaktır; o da özgür seçimlerdir." dedi.

İhvan'ın nasıl düşündüğünü anlayabildiğini belirten Neda, teşkilatın Cumhurbaşkanı Abdulfettah esi-Sisi ile diyaloğa girebileceğini kaydetti.

İhvan'ın meşruiyet, tutuklular ve yaralılar dışında diyalog için özel şartları olmadığını vurgulayan Neda, "Mursi'nin feragatta bulunması ülkenin yararına olacaksa, bu feragat üzerine bir şey bina edilebilir. Etmezse de bu onun hukuki ve yasal hakkıdır." diye konuştu.

Son dönemde, İhvan'ın eski liderlerinden, rejimle yaşanan soruna çözüm bulunması yönünde peş peşe mesajlar gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda, İhvan'ın eski liderlerinden Kemal el-Hilbavi'nin "kapsayıcı uzlaşı çağrısının" ardından Munir, rejimle şartlı müzakereye hazır olduklarını duyurmuştu. Munir, müzakere masasına oturmadan önce askeri darbeyle görevinden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi de dahil olmak üzere hapishanelerdeki siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istediklerini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ihvan mısır Yusuf Neda

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