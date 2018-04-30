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İhvan'la Mısır rejimi arasındaki krizi sonlandırma çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 04:10 | Son Güncelleme

İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Munir, rejimle şartlı müzakereye hazır olduklarını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı İbrahim Munir, rejimle şartlı müzakereye hazır olduklarını söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera Mubasher televizyonuna konuşan Munir, İhvan'ın eski liderlerinden Kemal el-Hilbavi'nin "kapsayıcı uzlaşı çağrısıyla" ilgili değerlendirmede bulundu.

Munir, "Büyükelçi değil bir yetkili aracılığıyla olması ve sadece İhvan'ı değil Sisi rejimine karşı olan tüm örgütleri kapsaması" şartıyla rejimle müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını ifade etti. Munir, müzakere masasına oturmadan önce askeri darbeyle görevinden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi de dahil olmak üzere hapishanelerdeki siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istediklerini belirtti.

Rejimle İhvan'ın yurt dışındaki liderlerinden Yusuf Neda arasında 2014-2016 tarihleri arasında görüşmeler olduğunu açıklayan Munir, Neda'dan Mısır'a gitmesi ya da İsviçre'deki Mısır Büyükelçisiyle görüşmesinin istendiğini ancak Sisi'nin meşruiyetinin tanınmasında ısrar edildiği için görüşmelerin sekteye uğradığını sözlerine ekledi.

Son yıllarda aralarında Mısırlı entelektüeller, partiler ve batılı diplomatların da olduğu pek çok kişi ülkedeki toplumsal bölünmeye son vermek ve ulusal uzlaşının sağlanması için girişimlerde bulunuyor.

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