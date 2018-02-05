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II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 15:42 | Son Güncelleme

Sultan II. Abdülhamid Han’ın 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, "Sultan Abdülhamid’i damadı, yanındaki paşaları anlayamadı. Tek başına olan bir insandı. 31 Mart vak'asında ve tahttan indirildiği zaman bugünkü zamana benziyor" dedi.

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kısa süre önce kurulan Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Ocakları Derneği tarafından “Vefatının 100. sene-i devriyesinde Abdülhamid Han’ı Anma” programı tertiplendi.

Programa konuşmacı olarak katılan Orhan Osmanoğlu, “Sultan Abdülhamid’in torunun torunuyum. 1974’te torba yasadan çıkan bir afla Türkiye’ye geldik. Sultanlara mahsusen çıkan bir kanun vardı, fakat ne yazık ki bize çıkan yasa hırsızlarla bir çıkan kanundu. 1 oyla kazandık. 1974’te Türkiye’ye ayak bastık. Türkiye’ye geldiğimde 11 yaşındaydım. 13 yaşında Çemberlitaş’ta dedemin türbesine gitmek istedim. Oradan geçirdiler. ‘Dedem!’ diye bağırdım, ‘Şşş, ne yapıyorsun?’ diye ikaz ettiler. 'Sultan Abdülhamid’i Kızıl Sultan olarak anıyoruz' dediler. Nereden nereye geldik? Bugün Sultan Abdülhamid Derneği'ni kuruyoruz, okullar açıp adını veriyoruz. Başımızdaki Recep Tayyip Erdoğan, 15 senede tarihimizi ve milli şuurumuzu bize kazandırdı, ülkemize kazandırdı. Allah ondan razı olsun. Sultan Abdülhamid Han, dil bilgisi, Fransızca, Arapça ve daha nice donanıma sahipti. Çok güzel Kur’an-ı kerim okuduğu söylenirdi. 18 yaşındayken bir fon oluşturuyor, şehzadeleri toplayıp, 'Paranızı verin, ticarete yatırıp size para kazandırayım' diyor. Bu paralarla gidip koyun alıyor ve kurban bayramına yakın satıyor, kârları alıp şehzadelere dağıtıyor. Bütün hayvanlara merakı vardı. Güzel silah kullanırdı. Çok güzel Türkçe konuşurdu. Osmanlı’da Enderun eğitimini en güzel alan Fatih Sultan Mehmed’dir, ondan sonra en iyi eğitim alan kişi Sultan Abdülhamid’dir. Babası ona sıfatlar takmış, kibar şehzadem, zeki şehzadem, az konuşan şehzadem, hekim şehzadem, tüccar şehzadem, hayvansever şehzadem. Bu sıfatları Sultan Abdülmecid Han, oğluna takmış” dedi.

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"ÇOK DİKKAT ETMEMİZ LAZIM"

Sultan Abdülhamid Han’ın neden anlaşılamadığının sorulması üzerine konuşan Osmanoğlu, “Onu damadı, yanındaki paşaları anlayamadı. Tek başına olan bir insandı. Çok düşmanı vardı. Şairlerimiz, din adamlarımız anlamadı. Yalnız adamdı. Garibanın sultanıydı. Sahip çıkılmadı. 31 Mart vak'asında ve tahttan indirildiği zaman bugünkü zamana benziyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başına gelenlere benziyor. Çok dikkat etmemiz lazım. Kimler düşmandı, iyi bakmamız lazım. Ülkeler düşmandı, aileden düşmanları vardı. Bugün Erdoğan aynı mücadeleyi veriyor. Dikkat edip iyi dersler almak lazım. Sultanın yapabileceği bir şey yoktu. Yıkılmak üzere olan bir saltanatı 33 sene geciktirdi. Siyasetini yanındaki paşaların çoğu bile anlayamadı. İlmi siyaseti çok iyi biliyordu. Tarihçilerimiz çok güzel bir biyografi çıkarmalılar. Onun siyasetini uzun uzun anlatmaları lazım” diye konuştu.

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"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GELECEĞİ GÖREREK ÇALIŞMALAR YAPIYOR"

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk de, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün de Recep Tayyip Erdoğan’ı anlamayanlar var, onun ne yapmak istediğini, ne yaptığını anlamayanlar var. Gezi eylemlerinden bu yana Türkiye’de cumhurbaşkanımıza yönelik karikatürlerin tamamı zamanında Abdülhamid Han’a da çizilmiştir. O günden bugüne büyük bir mücadele içerisindeyiz. Abdülhamid Han Osmanlı’ya 1876’dan bakmadı, 1950’lerden baktı. Batının sadece fiziki üstünlüğünü değil, sanayi devrimini, ilmî dönüşümünü de fark etti. Cennet-mekân, batının fennini fark etti. Batı biz İstanbul’u fethettikten sonra teslim olmadı, bize benzemedi, akıl üzerinden coğrafi keşifler yaptı. Yer altı ve yer üstü kaynaklarını kendisine aktaracak coğrafi keşifleri fark etti. Bu keşifler onları bilgiye ulaştırdı. Buharlı makineyi üreten biz olsaydık bugün ne olurduk? Batı demirden gemi yaptı, çelikten gemi yaptı, demir yolu raylarını ortaya çıkardı. Elektrikli telgrafı buldu. Pil ortaya çıktı.Bunların hepsi 18. ve 19. yüzyılda bulundu. Batı bunlardan elde ettiği gücü fiziki galibiyete dönüştürdü. Ama bu akıl galibiyetidir. Şimdi dünyayı dönüştüren akıl yapay zeka, fiberoptik kablo üzerinden sesli yazılı bilginin saniyede dünyanın öbür ucuna ulaşmasıdır. Biz sadece fiziken mi aklen mi yoksa ikisinde de mi mağlubuz. Fiziki ya da akli galibiyetimizi ikisine birden dönüştürmeden batının galibiyeti devam edecektir. İşte bu dönemde bunun çalışmaları yapılıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da geleceği görerek, önemli çalışmalar yapıyor”

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Orhan Osmanoğlu Recep Tayyip Erdoğan II. Abdülhamid Sultan Abdülhamid

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Bir de bu 2.Abdülhamid in torunu veya torunları eksikti zaten...
yıllarca bu memlekette yabancıların hazırladığı tarih kitaplarını bize okuttular ama halende onlara inanlar varya bu memlekette o da beni kahrediyor
Bunun annesi ingiliz ninesi rum ninesinin annesi yahudi PAPA feto apo barzani ilede bir baglantisi var ki yahudi madalyası taşıyan TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan arapsever i cok seviyor kisi sevdigi ile beraberdir
Devlete padişah torunlarıyız mirasımızı verin diye dava açanlar ne olduysa dede sevgisi tutuşturdu bunları.
Doğru ama eksik söylemişsin. Fizik, bilim, fen kabul görmeyen şeyler varsa yoksa uyku hapı.
Ulan utanmaz deden Abdülhamit zamanında Osmanlı Toprağının yarısı elden gitmiş.Yoksa onun zamanında o imzaları başkası mı attı?MHP kafalı seni.Tayyıp din tüccarı.
Ülke topraklarının 3te1'ini kaybeden padişahı kimse anlayamamış!!!! BRAVO
Bırakın mağduriyet edebiyatını ! oturduğunuz o koltuk, babanızdan miras kalmış ve ebediyyen size tahsis edilmiş değil , milletten aldığınız geçici bir emanettir.. günü gelince , geldiğiniz gibi sizde gidersiniz..kimse kendisini millet iradesinin üstünde görmesin..
Doğru. Ama Abdülhamid tek başınaydı. Erdoğan'ın ise arkasında milyonlar var. Yüreği yeten Erdoğan'ı indirsin veya ona zarar versin.
Ya arkadaş biz milletçe iş güç ekmek çoluk çocuk gelecek ekonomi huzur emniyet diyoruz millet olarak gelişmek diyoruz sanayi gelişsin inşaattan çok daha önce diyoruz kalkıyo birileri gündem oluşturmaya çalışıyor. Türk Milletinin bir ferdi olmak gururdur. Gelecekten konuşalım artık gelişmekten geçmişte yapılan hatalardan ders alıp önümüze bakalım
Zaten meseleniz vatan degil saray toprak degil taht osmanli taht kavgalarindan dolayi ne haller düştü simdi yine saraylilar yeterki sarayi gitmesin diye birak cocuklari çürük bedelliyi vatani satar apo feto apo barzani ile el ele olan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan Türklüğü bölücülük sayan arapseverlerden TÜRK milletine hayir gelmez hiyanet gelir yersen KANDIRILDIM olur...
Abi çıkan sultan da çıkan torunda kendi saltanatlarının yeniden sağlanmasının peşinde, o yüzden cumhuriyet işinize gelmiyor kaymaklı avam tabakası saray, geri kalan vergi veren çalışıp çırpınan vatandaş bunu algılamayan ahmaklara da bir şey diyemiyorum .
Geleceği görerek çalışmalar mı yapıyor? Sen söylediğine kendin inanıyor musun? Geleceği gören adamı gelen geçen kandırabilir mi? Geleceği gören adam çözüm sürecinin sonunu nasıl görememiş, geleceği gören adam FETÖ denen illetin devlete sızmasını nasıl görememiş, geleceği gören adam Suriye'nin sonunu nasıl görememiş???
Hoşt.
evet iyi biriydi gersey superdi hatikaydi muhtesendi peki nedrn ulkeyi kurtaramadi varya sanki osmanli soz zamanlatinda cok gucluydu yerle bir edilmisyi siz ataturke dua edin bence
sen istersin ki saltanat devam etsin sen saraylarda yaşa halk zor geçinsin sana bist etsin , bugün ki akape lilerde aynen senin gibi işte ... ama bitti artık !!!DEMOKRASİ var !!!!
Bunun yolu da Tayyip in paçasına sarılmaktan geçiyor. Osmanlının iyisi de kötüsü de bizim biz önümüze bakıp çağın gerekliliklerini yerine getirmezsek sadrazam bizi kurtaramaz.
iyi sallamış
hiçç koskocaman bir hiç
bu ne şimdi vatan hainleri dayanışması sanırım
"Çok düşmanı vardı. Şairlerimiz, din adamlarımız anlamadı. Yalnız adamdı."NİYE ACABA,torun,bunu sordun mu kendine ! "Garibanın sultanıydı. "demişsin,İstanbul'un yarısına yakını bi şekilde üstünüzde.Kuzenin dava açtı.Kazanırsa katrilyoner olacaksınız.Gariban derken..?!
YANLIŞIN VAR ORHAB BEY, REİSİ CUMHURUMUZ BAŞKOMUTANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN YALNIZ DEĞİL Kİ, KOSKOCA BİR MİLLET VAR YANINDA....HER ZAMAN DA OLACAK.. BUNU HERKES AKLINA SOKSUN..
bizler abdülhamiti kızıl sultan diye değil ulu hakan olarak yâd ediyoruz.onu tanımayan bilmeyen araştırmayan avellerin neye kime hizmet ettiği ortadadır.devlet hanedanını sürgün etmek ve bu yanlıştan 1974 de dönmekte bu milletin ve devletin vasıfsızlığından öte birşey değildir.
sultan koyun ticareti yapmış, ne yorum yapalım şimdi buna, biz desek idam ederler, torununun torunu söylüyor. ticareti tüccarın yapması gerekmezmiydi.
BU MİLLETİN EN GERÇEK OZ EVLATLARİNİ PEŞKEŞ ÇEKEN KİM OLURSA OLSUN BABAM OLSA ACIMAM KİM OLURSA OLSUN BUGÜN GENÇLİK LİNÇ EDİLİYOR SÜRÜNÜYOR İMAM HATIPLININ ELİNDEN EKMEGİ ALIP DİPLOMASI DİYANETE GIREMEZ OLDU BU ASİL VATAN HAİNLERİ ASİL FETO PARALEL ZİHNİYET İS BAŞINDA SANKİ UTANIYIRUM 3 ÇOCUK BABASİYİM CAN CEKİSİYOR UM 8 YILDIR İLK DEFA 9500 KADRO AÇILDI ÇIKAN SAYI İMAM HATIPLIYE 450 HAKKİMİZ HARAM OLSUN ECEVİT ARATIR DURUMDA BU MİLLETİN GENCLIGINE KEFEN GIYDURDINIZ HAKKİMİZİ HARAM OLSUN CANLI CANLI 65 YAS ZULÜM EMEKLİ YAŞİ GENÇLERE DEVLET KSPILARI ZİNDAN A CEVİRDİNİZ HELB
tarihin her şeyini RTE atıf da bulunmak çok saçmalık, Abdulhamithan o zamanın şartlarında yaşamış, rüşvet veren zarraf şunlara rüşvet verdim diyor, o kişiler hakkın da çıt yok asıl önemli olan adaletin sessiz kalması ne den korkudan,ABDULLAHAMİT HAN ile neyin mükayesini yapıyorsunuz çok yazık
senin için daha çok bu dönem yalama zamanı gibi
Hadi bakalım Hayırlısı...
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