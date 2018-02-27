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II. Abdülhamid’in torunundan çok sert dizi tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 13:57 | Son Güncelleme

Sultan II. Abdülhamid'in dönemini konu edinen televizyon dizisine padişahın üçüncü kuşak torunu Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars'tan "O benim için bir facia" tepkisi geldi.

Sultan II. Abdülhamid’in kızı Ayşe Sultan’ın torunu Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, geçtiğimiz günlerde büyük dedesi Sultan II. Abdulhamid’in ölümünün 100. yılında Merkez Sabancı Camii’nde mevlit okuttu. Tars, burada son dönemlerde televizyonlarda gösterime giren ve Osmanlı Devletini anlatan dizilere tepki gösterdi.

Tars, "Bizim aile 700 yıllık bir tarih yazdı. İçlerinde iyi kötü şeyler de vardı ama bazı şeylere hakikaten söylenecek hiçbir şey bulamıyorum. Kanuni Sultan Süleyman’ı anlatan bir film yaptılar. Burada sarayın içerisinde hep böyle hanımlar bir payitahttan diğerine giderek yaşayabilir miydi? Böyle şeyler olabilir miydi?" dedi.

Tars, büyük dedesi Abdulhamid ile ilgili çekilen diziyle ilgili de, "O benim için bir facia. İlk seferinde seyrettiğimde şöyle bir sahneye maruz kaldım, Sultan Abdülhamit at arabasında rahat bir şekilde tabanca çıkarıyor. siz böyle bir şey düşünebilir misiniz? Bu sahneyi gördükten sonra 'bu dizi benim için geçerliliği yok' dedim" şeklinde konuştu.

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Daha önceki dizilere de söyleyecek bir şey bulamadığını ifade eden Tars, "Dizilerde hayal dünyası kullanılabilir ama keşke arkasında yorumda yapılabilse. Bir olay anlatıyorlarsa arkasında bildirme olarak anlatsaydılar. Hem benim için hem başkaları için iyi olurdu" dedi.

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Tunus’ta doğan Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, Fransa’da okuyup 1974 yılında Türkiye’ye döndü. İki çocuğuyla ayakta durmaya çalışırken Tarsuslu çiftlik sahibi Ali Refik Tars ile evlendi. Tars, şimdi burada çiftçilik yapıyor. (İHA)

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II. Abdülhamid torun ayşe adile nami osmanoğlu tars osmanlı dizileri

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Gerçek torun diziyi beğenmiyor ama Doblular gözünü kırpmadan izliyor
DİZİDE ANLATILANLAR RECEP BEYİN TARİHİ İLE ALAKALI MİT TIRLARI KENDİSİNE KURULAN SİYASİ OLAYLAR VE BENZERLERİ KENDİNE GÖRE ALGI İÇİN KULANMAK AMAÇLI ÇEKİLEN DİZLER BAKIN GEÇMİŞTEDE BÖYLEYDİ ŞİMDİDE BÖYLE MUHABETTİ DİRİLİŞ TEDE AYNI ALGI KUTÜL AMARE DE HELE SANKİ TAYYİP VARDA SAVAŞ KAZANACAK ALGISI HAT SAFADA BU DİZİYİ GÖSTEREREK BANA GAZİ UNVANI VERİN DERSE ŞAŞIRMAMAK LAZIM BU DİZİLER TAM BİR FACİA TARİHİ GERÇEKLERDEN ÇOK UZAK TAMAMEN BİR KİŞİNİN RTE NİN GELECEĞİNE ALGI OLSUN AMAÇLI ÇEKİLEN DİZİLER.HEPSİ TAM BİR KOMEDİ.
Bunların alayı devşirme fatih dahil alayinin esi gavur bir gençosman vardi TÜRKden başkası ile evlenneyen onuda saraydaki devsirmeler bogdurdu
@mah6bsddn4 nunu begenmeyen turk dusmanlari da devsirme. dininize attirim sizin ben
HADİ LEN SENDE, ÖNCE SEN ATALARININ SAYGINLIĞINA UYGUN BİR YAŞAM TARZI YAŞA. SÖZDE OSMANLI TORUNUSUNUZ AVRUPADA YAŞIYORSUNUZ TÜRKÇEYİ BİLE KONUŞAMIYORSUNUZ, DİN AHLAK HAK GETİRE. BİRDE UTANMADAN KONUŞUYORSUN. DERLER YA AĞZI OLAN KONUŞUYOR DİYE.... AYNEN ÖYLE
Birincisi sadece senin ailen değil,bizim TURK atalarımız dünyaya 700sene hükmetmiş.ikincisi silahını ulu orta çıkarmamış falan,filan.ya takıldığı şeye bak hasba millete ecdadını,atasını öğretiyor.sanami soracaklar.
Cennet Mekan Abdülhamid Han ın ömrü sizin gibi hainlerin bedbahtların planlarını bertaraf etmekle geçti. Aileden olmanız Abdülhamid Han ı anladığınız yada onun idealini benimsediğiniz manasına gelmiyor ki her halinizden de belli bunun böyle olmadığı. Hiç şaşırmadık söylediklerinize o dizide anlatılan o kadar şey varken arabanın içerisinden tabancayla ateş etme sahnesi saçma geldi size öylemi.. Rabbim bu necip ve asil millete uyanma ve yeniden diriliş nasip etsin.
@papatyasitesi Dizi izleyip tarihmi benimsiyorsun? Vah senin haline tez zamanda ölmen dileği ile.
Ülkesinin üçte birini rakiplerine kaptıran bir padişahımızın dört bir kanaldan parlatılması, gerçeklerden kopuk hayallerle süslenmesi siyasi algı operasyonuna benziyor, yerseniz.
BU ÜLKENIN YÜZDE 80 İ APTALLLLLL?????????
Bizim için de bir facia bu dizi. Yerden göğe sığdıramadılar dizide Rom içip ilk içki fabrikası ve ilk genelevini açan büyük büyük dedenizi.
Şivesi direkt rum!
@fouray2007 rumlar sevsin seni, çıkmaz sokakta...
Sizsiniz asil büyük facia ne yuzsuzce hala konuşa biliyorsunuz ya anlayamiyorum siz Türk değilsiniz Türklüğe ancak kara bir leke olursunuz hala daha utanmadan cikip konuşabilecek kadar yuzsuzsunuz
o tarihte çekilen fotograftaki medeniyetle dizideki yobazlık dizinin niyetini ortaya koymuştur.
geri zekalı bir akmaymunda türkçe konuşamıyor diyor....sanki trabzondaki-yozgattaki-çorumdakiler süper türkçe konuşuyor..neo osmanlılar kendileri gibi maymunlar bekliyordu sanırım..
AĞZI OLAN KONUŞİİİ
1 dakikamı ayırıp izlemedim izlemememde izletmemde.
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