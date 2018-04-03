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II. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi yarın başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 11:16 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Mersin Üniversitesi işbirliği ile 4-7 Nisan 2018 tarihleri arasında II.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Mersin Üniversitesi işbirliği ile 4-7 Nisan 2018 tarihleri arasında II. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi düzenlenecek.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Mersin Üniversitesi işbirliği ile Antalya’da II. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi düzenlenecek. 4-7 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan kongrede, tarihten eğitim bilimlerine, ekonomiden antropolojiye, coğrafyadan psikolojiye kadar sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında gerçekleştirilen güncel çalışmalar paylaşılacak. 900’ü aşkın akademisyen ve araştırmacının yanı sıra örgün eğitimin çeşitli kademelerindeki öğretmenlerin ‘Eğitimde İyi Örnekler’ sunumları gerçekleştireceği kongrede ayrıca 20’nin üzerinde temanın bulunduğu uluslararası karma sergi de düzenlenecek.

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