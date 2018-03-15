İİBF’de ’Demir Kardaş Özgün Baskıresim Sergisi’ açıldı

’Demir Kardaş Özgün Baskıresim Sergisi’ Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Sergi Salonu’nda açıldı.

Sergide baskıresim sanatçısı Demir Kardaş’ın 2008 yılından bu zamana kadar üzerinde çalıştığı eserler yer alıyor. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk, sergi hakkında bir konuşma yaptı. Dekan Öztürk, "Sanatçımız fakültemize ayrı bir renk verdi. Sergide öğrencilerimiz ve bizler kendi dünyalarımızdan bir şeyler bulacağız. Sanatçının eserleriyle çok güzel bir iletişim kurduk. Eserlere yüreğimizle bakıyoruz. Öğrencilerimizin sınav döneminde böyle renkli bir ortam içerisinde olması da onlara ayrı bir renk katacaktır" dedi.

Sanatçı Demir Kardaş ise "50 yaşından sonra sanatla ilgilenmeye başladım ve resim ana sanat dalında yüksek lisans eğitimi aldım. Çeşitli sergilerim oldu. Baskı teknikleri üzerine çalışıyorum. 10 yıldır tam zamanlı olarak baskı teknikleri ile uğraşıyorum. Sergide yer alan resimler 2008’den günümüze kadar üzerinde çalıştığım belirli özelliklere sahip eserler. Hepinize iyi seyirler diliyorum" diye konuştu.

Diğer yandan sergi açılışında Anadolu Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk, sanatçı Demir Kardaş’a katılım sertifikası takdim etti. Serginin 13 Nisan Cuma gününe kadar sergilenmeye devam edeceği öğrenildi.