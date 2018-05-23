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İİT, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 15:47 | Son Güncelleme

İİT, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afganistan'da hükümeti ve sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'ın Kandahar vilayetinde dün gerçekleştirilen ve 16 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Afganistan hükümetine, halkına ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Useymin, olayda yaralananlara da acil şifalar diledi.

İİT olarak Afganistan liderliğindeki barış girişimlerini desteklediklerini kaydeden Useymin, İİT ve üye ülkelerinin Afganistan'da kayıtsız, şartsız barışın tesis edilmesinde kararlı olduğunu ifade etti.

Ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinin Kandvali bölgesinde yerel saatle dün 12.30'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti.

Kandahar Valiliği Sözcüsü Davut Ahmadi, AA'ya yaptığı açıklamada, saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin yaralandığını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan İİT terör saldırısı

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