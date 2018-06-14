‎İİT BM Genel Kurulunun Filistin kararını memnuniyetle karşıladı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Filistin halkı için koruma talep eden kararın BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "Kararın kabul edilmesi, Filistin halkının hakları için verilen geniş çaplı uluslararası desteği gözler önüne seriyor." denildi.

Kararın, "adaletin gerçekleşmesi ve insan hakları yasalarının güvence altına alınması yolunda sergilenen doğru bir uluslararası tutum" olduğu kaydedilen açıklamada, çok sayıda ülkenin bölgede barış fırsatlarını desteklemek için birleşen ve uluslararası kanunların egemenliğini destekleyen tavrından övgüyle söz edildi.

Açıklamada, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in ihlal ve saldırılarının devam ettiği hatırlatıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ABD'nin, Filistin halkı için koruma talep eden kararda Hamas'ın kınanmasını istediği değişiklik teklifini gerekli oy sayısına ulaşamadığı için reddetmişti.

BM Genel Kurulunda bugün düzenlenen oturumda, ABD tarafından veto edilen, Filistin halkı için koruma isteyen tasarı tekrar görüşülmüş ve oylamaya sunulmuştu.

Karar tasarısı 120 oyla BM Genel Kurulunda kabul edilmişti. Karara 8 ülke karşı çıkarken 45 ülke ise çekimser kalmıştı. Karara karşı çıkan ülkeler arasında, ABD, İsrail, Avustralya, Marshall Adaları, Nauru, Togo, Solomon Adaları ve Mikronezya Federe Devletleri yer aldı.

