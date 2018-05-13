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İİT Endonezya'daki saldırıları kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 18:52 | Son Güncelleme

İİT Endonezya'daki saldırıları kınadı

KAHİRE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Endonezya'da düzenlenen terör saldırılarını şiddetle kınadı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymi, yayımladığı yazılı açıklamada, Endonezya'nın Surabaya kentinde üç ayrı kilisede düzenlenen terör saldırılarını kınadığını belirtti.

Şiddet ve terörün kabul edilemez olduğu, herhangi bir din, ülke, medeniyet veya etnik grupla bağdaştırılamayacağı vurgulanan açıklamada, sivillere karşı şiddet, intihar eylemleri de dahil radikalizm ve terörün hiçbir şeklinin İslamın ilkeleriyle bağdaşmadığı ve Endonezya toplumundaki dini çeşitliği hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca bu menfur terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dilekleri sunuldu.

Surabaya kentindeki bugün üç kiliseyi hedef alan bombalı saldırılarda 13 kişi ölmüş, 41 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya İİT Kilise

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