"İİT, Filistin'de iki devletli çözümden yana"

"İİT'nin karar alma yapısına örnek verecek olursak Dışişleri Bakanları Konseyinde Afganistan sorunuyla ilgili Müslüman Alimler Toplantısı düzenlenmesi yönünde bir karar alındı. Peki niçin alimler toplantısı? Çünkü Afganistan'daki sorunun dini bir boyutu bulunuyor. Taliban İslam adına konuşuyor ve Müslüman alimlerin bu konuda söyleyecek bir şeyleri olması gerekiyor. Geçen hafta Afganistan konulu Müslüman alimlerin katıldığı bu toplantıyı gerçekleştirdik. Suudi Arabistan'ın ve Cidde Emirinin desteğiyle Cidde'de çok başarılı bir toplantı oldu. 35'i Afganistan'dan 106 alim bir araya geldi. Siz bu konferansı yaparak Dışişleri Bakanlar Konseyinin kararını uygulamış oluyorsunuz."

İİT'nin tavsiye ve karar alma süreciyle ilgili olarak geçen hafta Cidde'de gerçekleştirdiği Afganistan konulu Müslüman Alimler toplantısını örnek gösteren Bahit, süreci şöyle anlattı:

Merkezi Cidde'de bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Siyasi İşler Direktörü Büyükelçi Tarık Ali Bahit, İİT bünyesindeki Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika ve Asya birimleri hakkında detaylı açıklamalarda bulunarak teşkilatı oluşturan belli başlı organları İslam Zirvesi, Dışişleri Bakanları Konseyi, Daimi Komisyonlar ve Yürütme Komisyonları olarak sıraladı.

CİDDE (AA) - HALİL ÇELİK - Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığının hac sezonu öncesi yapılan hazırlıkları yerinde görmeleri amacıyla İslam ülkelerinden davet ettiği bir grup yabancı gazeteci, İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Bahit, Afganistan konusunda Müslüman alimler arasında ilk defa böylesine uluslararası bir toplantının gerçekleştiğinin altını çizerek sonuç bildirisinin de Kabe'nin yanı başında Mekke'de okunmasının Taliban başta olmak üzere diğer hareketlere "İslam'ın teröre ve savaşlara yönelik tutumuna ilişkin güçlü bir mesaj niteliği taşıdığını" belirtti.

"Türkiye Filistin konusunda iki zirve gerçekleştirdi"

İİT'nin Yürütme Konseyi hakkında da bilgi veren Bahit, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde bu bağlamda Filistin konusunda İstanbul'da iki önemli zirve gerçekleştirildiğini kaydederek" Türkiye şu an dönem başkanı ve Türkiye'nin dönem başkanlığında Filistin konusunda birçok zirve gerçekleştirdi. Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle Filistin konusunda bir dizi girişimde bulundu. Bu hususta altı aydan az bir süre zarfında iki zirve gerçekleştirdi." şeklinde konuştu.

- "İİT iki devletli çözümden yana"

İİT'nin Filistin ve Kudüs Direktörü Büyükelçi Ali Gutali de teşkilatın Filistin sorununa yönelik yaklaşımı hakkında bilgi vererek "İİT Filistin sorununun çözümü yolunda hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve her türlü çabayı göstermektedir. En son İstanbul'daki Filistin zirvesinde özellikle ABD'nin Telaviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması hususunda önemli kararlar alındı." dedi.